Веревко: Ретро-матч ХК «Спартак» точно состоится, надо лишь согласовать дату проведения

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Ранее руководитель департамента по проведению соревнований КХЛ Сергей Козлов рассказал, что лига поздно получила запрос «Спартака» на проведение ретро-матча, поэтому он не был внесен в календарь сезона. Традиционно красно-белые проводили эту игру 22 декабря, в день рождения клуба.

«Ретро-матч состоится, и он будет проведен достойно. Сейчас ведется активная работа с Континентальной хоккейной лигой, ареной “Парк легенд”. Это совершенно конструктивная работа, матч точно состоится, просто надо уточнить дату и команду. Думаю, это решится до конца месяца», — сказал Веревко.

«Календарь сделан комфортно, поэтому мы точно найдем дату. Арена, на которой состоится матч, очень классная, современная, и тематика игры очень подходит этой чаше. Думаю, всем понравится», — отметил президент клуба.