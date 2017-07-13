Веревко: Ретро-матч ХК «Спартак» точно состоится, надо лишь согласовать дату проведения
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/.
Ретро-матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» точно состоится, осталось согласовать с КХЛ дату проведения игры и состав команды. Об этом ТАСС сообщил президент «Спартака» Андрей Веревко.
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Ранее руководитель департамента по проведению соревнований КХЛ Сергей Козлов рассказал, что лига поздно получила запрос «Спартака» на проведение
«Ретро-матч состоится, и он будет проведен достойно. Сейчас ведется активная работа с Континентальной хоккейной лигой, ареной “Парк легенд”. Это совершенно конструктивная работа, матч точно состоится, просто надо уточнить дату и команду. Думаю, это решится до конца месяца», — сказал Веревко.
«Календарь сделан комфортно, поэтому мы точно найдем дату. Арена, на которой состоится матч, очень классная, современная, и тематика игры очень подходит этой чаше. Думаю, всем понравится», — отметил президент клуба.
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