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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30375512/
13 июля 2017, 14:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Веревко: Ретро-матч ХК «Спартак» точно состоится, надо лишь согласовать дату проведения

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ретро-матч клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» точно состоится, осталось согласовать с КХЛ дату проведения игры и состав команды. Об этом ТАСС сообщил президент «Спартака» Андрей Веревко.

Ранее руководитель департамента по проведению соревнований КХЛ рассказал что лига поздно получила запрос Спартака на проведение <nobr>ретро-матча</nobr> поэтому он не был внесен в календарь сезона. Увеличить
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Ранее руководитель департамента по проведению соревнований КХЛ Сергей Козлов рассказал, что лига поздно получила запрос «Спартака» на проведение ретро-матча, поэтому он не был внесен в календарь сезона. Традиционно красно-белые проводили эту игру 22 декабря, в день рождения клуба.

«Ретро-матч состоится, и он будет проведен достойно. Сейчас ведется активная работа с Континентальной хоккейной лигой, ареной “Парк легенд”. Это совершенно конструктивная работа, матч точно состоится, просто надо уточнить дату и команду. Думаю, это решится до конца месяца», — сказал Веревко.

«Календарь сделан комфортно, поэтому мы точно найдем дату. Арена, на которой состоится матч, очень классная, современная, и тематика игры очень подходит этой чаше. Думаю, всем понравится», — отметил президент клуба.

В истории выступления «Спартака» в КХЛ на домашней арене красно-белых было сыграно два ретро-матча, приуроченных ко дню основания клуба. В 2015 году игра «Спартака» с финским «Йокеритом» во дворце в Сокольниках была стилизована под 60-е годы. Спустя год организаторы игры красно-белых с «Локомотивом» в «ВТБ Ледовом дворце» передали атмосферу 1946 года, когда «Спартак» сыграл свой первый матч в чемпионате СССР.

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