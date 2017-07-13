Сергей Кудрявцев: Буду вторым вратарем «Барыса»? Я готовлюсь быть первым

В интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz 22-летний хоккеист поделился ожиданиями от предстоящего сезона.



— Сергей, было много разговоров о разных вариантах продолжения твоей игрвоой карьеры, но ты был изначально настроен ехать в «Барыс»?

— Да. Я с самого начала знал, что приеду сюда. Еще когда был в сборной на чемпионате Мира, меня предупредили, чтобы ехал сюда с прицелом на сборную готовиться.



— В «Торпедо» как отнеслись к этому?

— С пониманием. Генеральный менеджер вызвал, говорит: «Поедешь в “Барыс”, это твой шанс попасть в КХЛ».



— В этом году в команде нет второго вратаря-легионера, на тебя будет возложена большая ответственность. Готов ли ты к ней?

— Мы для этого и работаем, чтобы быть готовыми.



— Придется, как второму вратарю, ездить на все выезды и, возможно, просиживать много матчей на скамье?

— Нет, почему — как второму? Я готовлюсь быть первым (Смеется).



— Были слухи, что у тебя имелись другие предложения…

— Да какие предложения — кроме «Барыса» ничего не рассматривал, потому что знал: меня здесь ждут, надеются. Приехал.



— Жаль, что не было возможности сыграть на чемпионате Мира. Но и этот уровень совершенно новый для тебя.

— Ну, конечно, уровень здесь гораздо выше, чем в Высшей лиге. Так что будем стараться и работать на максимуме, чтобы быстрее влиться, почувствовать уровень.



— В каком режиме проходят тренировки с тех пор, когда приехал в Астану?

— Приехал в начале июля, сначала катались с просмотровой группой, сейчас основная команда вышла, тренируемся все вместе, готовимся. Более или менее уже привык к городу, надеюсь, дальше будет лучше.



— Представлял себе первый матч в КХЛ? Планировал ли к 22 годам перейти на этот уровень?

— Конечно, хочется чем раньше, тем лучше, но я думаю, всему свое время, и то, что сейчас, в 22 года, я приехал сюда, дает мне все шансы закрепиться в команде и становиться лучше. Тем более, практически со всеми тут знаком.



— Каков настрой?

— У меня лично — закрепиться в составе, помогать ей в каждом матче, в котором буду играть. А в команде — занять место как можно выше в регулярке и постараться пройти как можно дальше в плей-офф.