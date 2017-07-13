Анвар Гатиятулин: Кольцов не подвел меня ни разу
Интервью главного тренера «Трактора».
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Главный тренер «Трактора» рассказал о том, как он нашел ключ к талантливому, но проблемному хоккеисту, ответил на вопросы по комплектации состава и назвал причину поражения в
ЭМОЦИИ ЯКУЦЕНИ НЕ ШЛИ ВО ВРЕД.
— Это уже ваш второй сезон, когда вы готовите команду КХЛ в качестве главного тренера. Какие ошибки не повторите этим летом?
— В первом сезоне мне надо было много учиться: организовывать командные действия, учиться общаться с хоккеистами. Если говорить о главных ошибках, то очень жалко, что мы не успели подготовиться к
— А что было не так?
— Мы не сумели подойти к
— Вы стали жестче по отношению к игрокам или добрей?
— Тут ничего не изменилось. Я считаю, что с хоккеистами надо устанавливать доверительные отношения, всегда быть с ними в контакте. И ничего исправлять не буду.
— При вас не было ни одного публичного скандала с Кириллом Кольцовым. Наверное, вы можете книгу написать, как с ним справляться.
— Мы же все обговорили с ним до начала сезона, встречались до подписания контракта, обсуждали все моменты. Скажу, что Кирилл меня не подвел ни разу, как человек. Игровые ошибки были, но они случаются у всех, а пользы «Трактору» он принес гораздо больше.
— Максим Якуценя тоже не из простых. Рассказывают, что он постоянно говорит и легко может сломать атмосферу в команде, как, впрочем, и улучшить ее.
— Такие хоккеисты бывают, но я
СЛУХИ ПРО ОТСТАВКУ ХОДИЛИ.
— Вы хоть раз срывались во время сезона?
— Бывало, что в перерывах домашних матчей приходилось повышать голос. Представляете, полный стадион, люди ждут результата, но не получается. Но повышение голоса — это
— Были игры, которые проиграли лично вы?
— Последний матч в
— Какой матч вы выиграли
— Дома против «Металлурга» из Магнитогорска. Мы уступали, но победили. Помню, удачно взял
— Самый тяжелый момент для вас во время регулярного чемпионата?
— Был момент, когда мы проиграли несколько матчей подряд. С таким я еще никогда не сталкивался, хотя у меня был тренерский опыт работы в МХЛ. Даже была некая растерянность, но мне тут и руководство поддержку оказало, и ребята были настроены на то, чтобы прервать череду неудач.
— Вы шли на работу и думали: «Сегодня могут уволить»?
— Такого точно не было ни разу. Но были сомнения по поводу, а правильно ли я делаю все? То ли, что нужно?
— А что руководство?
— Меня сразу поддержали. Сказали, что не стоит нервничать, на меня смотрит команда. Мне понравилось и как сплотились парни в этот момент.
— Правда ли, что вас могли отправить в отставку в самом начале прошлого сезона, чуть ли не через три игры после старта?
—
— А вы хоть раз думали подать в отставку?
— Такого точно не было.
НА НОВОТНЫ ОБИДЫ НЕТ.
— Были хоккеисты, которые вас разочаровали в прошлом сезоне?
— Не с человеческой точки зрения, а только с игровой.
— Это понятно.
— Мы большего ждали от Игоря Мирнова, но, к сожалению, у него не пошло в Челябинске. Не сыграли сильно и наши легионеры.
— Нет ли обиды на Иржи Новотны?
— Нет, что вы. Он приехал в декабре и сделал все, чтобы помочь клубу. Понятно, что чешский легионер вернулся после болезни, он был не в оптимальной форме, но никаких претензий нет.
— Но вы рассчитывали на него с августа, а он внезапно заболел. Да еще очень серьезно.
— Такое бывает. Не думаю, что
— Вы пригласили Ника Бейлена. Я был уверен, что все это идет к расставанию с Кириллом Кольцовым. Но оба атакующих игрока обороны остались в команде.
— Расставания с Кириллом Кольцовым все равно бы не случилось и тут неважно, пришел бы Ник или нет. Но нам нужно усиливать давление в атаке и я очень рассчитываю, что Бейлен нам в этом очень поможет.
— Вы же не будете ставить их в одну пару.
— Нет. Пока Бейлен тренируется вместе с Артемом Бородкиным, а Кирилл — с Иваном Вишневским. Но это предварительные наметки. Впереди сборы, на которых будут играть товарищеские матчи. Там и посмотрим.
— Допускаете вариант, что Ник и Кирилл вместе будут выходить в большинстве?
— Наверное, нет, но всякое может случится. Пока я не думал над таким вариантом.
— Вы отказались от Владимира Денисова, а ведь это очень крепкий защитник, который может и осадить зарвавшихся соперников.
— Вся беда в том, что он легионер. У нас лимит на иностранцев, команде жизненно необходим центральный нападающий. Вроде бы, ищем такого игрока за океаном, так как в Европе достойных кандидатур нет.
МАТЧЕЙ В РЕГУЛЯРКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ.
— Как вам календарь турнира?
— А тут мне совершенно нечего обсуждать. Есть такой календарь и есть.
— Не нервирует ли вас неравенство в лиге. У
— Кто бы из тренеров отказался от семи звеньев? Я не знаю, что сказать по этому поводу. Конечно, у нас не такая длинная скамейка и это все сказывается на концовке сезона, когда лидеры «наедаются». Но переживания по этому поводу ни к чему не приведут.
— В Челябинске очень нетерпеливая пресса и критичные болельщики. Что самое странное читали о себе?
— А я ничего не читаю. Более того, и родным запретил
— Игроки говорят, то им лучше играть, чем тренироваться. И они морально готовы проводить по 80 матчей за сезон.
— Я согласен с ними. Играть в регулярном чемпионате мы должны гораздо больше.
—
— Я думаю, что тренироваться много надо в молодежной команде, в детской школе. А если ты уже пробился на уровень КХЛ, то там уже другие задачи.
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Челябинска.
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