Анвар Гатиятулин: Кольцов не подвел меня ни разу

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Главный тренер «Трактора» рассказал о том, как он нашел ключ к талантливому, но проблемному хоккеисту, ответил на вопросы по комплектации состава и назвал причину поражения в плей-офф.

ЭМОЦИИ ЯКУЦЕНИ НЕ ШЛИ ВО ВРЕД.

— Это уже ваш второй сезон, когда вы готовите команду КХЛ в качестве главного тренера. Какие ошибки не повторите этим летом?

— В первом сезоне мне надо было много учиться: организовывать командные действия, учиться общаться с хоккеистами. Если говорить о главных ошибках, то очень жалко, что мы не успели подготовиться к плей-офф. В этом моменте мы точно что-то поправим.

— А что было не так?

— Мы не сумели подойти к плей-офф в оптимальной форме. Дело в том, что до последнего не понимали, какое место займем, лидеры играли много и часто, а отрыв от преследователей был не таким уж и большим. Выжимали из парней все, что было. А потом это сказалось против «Барыса». Нам не хватило свежести.

— Вы стали жестче по отношению к игрокам или добрей?

— Тут ничего не изменилось. Я считаю, что с хоккеистами надо устанавливать доверительные отношения, всегда быть с ними в контакте. И ничего исправлять не буду.

— При вас не было ни одного публичного скандала с Кириллом Кольцовым. Наверное, вы можете книгу написать, как с ним справляться.

— Мы же все обговорили с ним до начала сезона, встречались до подписания контракта, обсуждали все моменты. Скажу, что Кирилл меня не подвел ни разу, как человек. Игровые ошибки были, но они случаются у всех, а пользы «Трактору» он принес гораздо больше.

— Максим Якуценя тоже не из простых. Рассказывают, что он постоянно говорит и легко может сломать атмосферу в команде, как, впрочем, и улучшить ее.

— Такие хоккеисты бывают, но я как-то спокойно отношусь к поведению Максима. Да, иногда приходилось с ним беседовать, но я не скажу, что его эмоциональное поведение шло во вред.

СЛУХИ ПРО ОТСТАВКУ ХОДИЛИ.

— Вы хоть раз срывались во время сезона?

— Бывало, что в перерывах домашних матчей приходилось повышать голос. Представляете, полный стадион, люди ждут результата, но не получается. Но повышение голоса — это все-таки не срыв, если я правильно понял вопрос. Истерик точно не было.

— Были игры, которые проиграли лично вы?

— Последний матч в плей-офф. Мне казалось, что надо было поменять сочетания звеньев, но я не пошел на это. Наверное, это самая грубая ошибка. Надо было решиться.

— Какой матч вы выиграли из-за того, что на скамейке внезапно пришла великолепная идея?

— Дома против «Металлурга» из Магнитогорска. Мы уступали, но победили. Помню, удачно взял тайм-аут. Немного изменил звенья, успокоил ребят. И мы добились успеха.

— Самый тяжелый момент для вас во время регулярного чемпионата?

— Был момент, когда мы проиграли несколько матчей подряд. С таким я еще никогда не сталкивался, хотя у меня был тренерский опыт работы в МХЛ. Даже была некая растерянность, но мне тут и руководство поддержку оказало, и ребята были настроены на то, чтобы прервать череду неудач.

— Вы шли на работу и думали: «Сегодня могут уволить»?

— Такого точно не было ни разу. Но были сомнения по поводу, а правильно ли я делаю все? То ли, что нужно?

— А что руководство?

— Меня сразу поддержали. Сказали, что не стоит нервничать, на меня смотрит команда. Мне понравилось и как сплотились парни в этот момент.

— Правда ли, что вас могли отправить в отставку в самом начале прошлого сезона, чуть ли не через три игры после старта?

— Какие-то слухи действительно ходили, но я старался не обращать на это внимание.

— А вы хоть раз думали подать в отставку?

— Такого точно не было.

НА НОВОТНЫ ОБИДЫ НЕТ.

— Были хоккеисты, которые вас разочаровали в прошлом сезоне?

— Не с человеческой точки зрения, а только с игровой.

— Это понятно.

— Мы большего ждали от Игоря Мирнова, но, к сожалению, у него не пошло в Челябинске. Не сыграли сильно и наши легионеры. Почему-то не пошло у Райана Веске, который в предыдущие годы очень сильно выглядел в КХЛ. Или взять Михала Бирнера. Он же регулярно привлекался в национальную команду, то у нас просто не пошло.

— Нет ли обиды на Иржи Новотны?

— Нет, что вы. Он приехал в декабре и сделал все, чтобы помочь клубу. Понятно, что чешский легионер вернулся после болезни, он был не в оптимальной форме, но никаких претензий нет.

— Но вы рассчитывали на него с августа, а он внезапно заболел. Да еще очень серьезно.

— Такое бывает. Не думаю, что все-таки в этом вина Иржи.

— Вы пригласили Ника Бейлена. Я был уверен, что все это идет к расставанию с Кириллом Кольцовым. Но оба атакующих игрока обороны остались в команде.

— Расставания с Кириллом Кольцовым все равно бы не случилось и тут неважно, пришел бы Ник или нет. Но нам нужно усиливать давление в атаке и я очень рассчитываю, что Бейлен нам в этом очень поможет.

— Вы же не будете ставить их в одну пару.

— Нет. Пока Бейлен тренируется вместе с Артемом Бородкиным, а Кирилл — с Иваном Вишневским. Но это предварительные наметки. Впереди сборы, на которых будут играть товарищеские матчи. Там и посмотрим.

— Допускаете вариант, что Ник и Кирилл вместе будут выходить в большинстве?

— Наверное, нет, но всякое может случится. Пока я не думал над таким вариантом.

— Вы отказались от Владимира Денисова, а ведь это очень крепкий защитник, который может и осадить зарвавшихся соперников.

— Вся беда в том, что он легионер. У нас лимит на иностранцев, команде жизненно необходим центральный нападающий. Вроде бы, ищем такого игрока за океаном, так как в Европе достойных кандидатур нет.

МАТЧЕЙ В РЕГУЛЯРКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ БОЛЬШЕ.

— Как вам календарь турнира?

— А тут мне совершенно нечего обсуждать. Есть такой календарь и есть.

— Не нервирует ли вас неравенство в лиге. У кого-то есть возможность пригласить 7 звеньев, а у вас ограниченные ресурсы.

— Кто бы из тренеров отказался от семи звеньев? Я не знаю, что сказать по этому поводу. Конечно, у нас не такая длинная скамейка и это все сказывается на концовке сезона, когда лидеры «наедаются». Но переживания по этому поводу ни к чему не приведут.

— В Челябинске очень нетерпеливая пресса и критичные болельщики. Что самое странное читали о себе?

— А я ничего не читаю. Более того, и родным запретил что-то читать, так как они переживают. Я с уважением отношусь к болельщикам, готов выслушать их, но вы знаете, что в интернете можно написать все, что угодно. Стоит ли тратить на это нервы? Но когда я стал исполняющим обязанности главного тренера «Трактора» еще в позапрошлом сезоне, то пытался читать прессу. Меня надолго не хватило.

— Игроки говорят, то им лучше играть, чем тренироваться. И они морально готовы проводить по 80 матчей за сезон.

— Я согласен с ними. Играть в регулярном чемпионате мы должны гораздо больше.

— Стоп-стоп, а когда тренироваться?

— Я думаю, что тренироваться много надо в молодежной команде, в детской школе. А если ты уже пробился на уровень КХЛ, то там уже другие задачи.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Челябинска.