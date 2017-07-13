Наставник «Барыса» прокомментировал календарь грядущего сезона КХЛ
Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков высказался по поводу нового календаря КХЛ.
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Напомним, что «Барыс» открывает сезон домашним матчем с московским «Спартаком» 24-го августа.
«Нормальный календарь, одинаковый для всех. Хотелось бы поблагодарить Лигу, которая отнеслась с пониманием к нашим просьбам по некоторым датам. Также напомню болельщикам и любителям хоккея, что в середине января на шикарной “Барыс Арене” пройдёт Матч Звёзд», — сказал Корешков.
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