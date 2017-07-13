Наставник «Барыса» прокомментировал календарь грядущего сезона КХЛ

Состав «Барыса» пополнился молодыми игроками, в том числе и во вратарской линии. В этом году роль бэкапа возложена на усть-каменогорского воспитанника Сергея Кудрявцева. Но этот голкипер не собирается сидеть за спиной опытного Хенрика Карлссона и всерьез настроен показать себя в предстоящем сезоне КХЛ.