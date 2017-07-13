«Авангард» хочет подписать ещё одного легионера, им может стать шведский форвард
Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка рассказал о трансферных планах омской команды.
«Мы хотим быть быстрой, агрессивной командой, поэтому мы должны навязывать единоборства и стараться их выиграть. Поэтому на тренировках идёт жёсткая борьба. Сейчас сочетания игроков условные. Начнутся игры, по их итогам будут формироваться связки и тройки.
Появится ли в “Авангарде” Юусо Хиетанен? Возможно, появится. Я пока ничего не хочу комментировать. Позвали бы шведского форварда? Мы хотим, а получится или нет, я не знаю. Шведы, которые присоединились к команде, производят хорошее впечатление, но игра покажет». — цитирует Скабелку «Омскинформ».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter