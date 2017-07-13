«Барыс» сыграет с «Торпедо»
В пятницу, 14 июля в 13:00, за день до вылета в Алматы «Барыс» проведёт товарищеский матч с хоккейным клубом «Торпедо».
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Видимо, что-то случилось...
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Главный тренер команды Евгений Геннадьевич Корешков обнародовал состав на эту встречу, пояснив свой выбор:
«У нас завершается второй микроцикл тренировок, нагрузки стали выше. И мы договорились с
В матче не примут участие более опытные наши ребята, а также канадцы, которые присоединились к команде немного позже.
Полностью состав на матч с «Торпедо» выглядит следующим образом:
Вратари: Сергей Кудрявцев — Денис Каратаев.
Игровые сочетания:
1. Алексей Маклюков — Егор Шалапов, Павел Акользин — Антон Сагадеев, Артём Лихотников
2. Кирилл Полохов — Георгий Дульнев, Никита Михайлис — Дмитрий Шевченко — Нурсултан Бельгибаев
3. Мадияр Ибрайбеков — Валерий Орехов, Владислав Никулин — Дмитрий Гренц — Сергей Мельников
4. Владимир Гребенщиков — Никита Клещенко, Алихан Асетов — Дмитрий Гурков — Кирилл Савицкий.
В резерве форвард Ярослав Евдокимов.
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