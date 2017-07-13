«Барыс» сыграет с «Торпедо»

Главный тренер команды Евгений Геннадьевич Корешков обнародовал состав на эту встречу, пояснив свой выбор:

«У нас завершается второй микроцикл тренировок, нагрузки стали выше. И мы договорились с усть-каменогорским «Торпедо» о товарищеской встрече. Этот матч нужен обеим командам. В нём примут участие молодые ребята, а также игроки, находящиеся на просмотре. Эти ребята — наш ближайший резерв и нам, конечно, нужно знать в каком они состоянии, оценить их игровое мышление.

В матче не примут участие более опытные наши ребята, а также канадцы, которые присоединились к команде немного позже. Во-первых, мы прекрасно знаем их возможности. Во-вторых, у них будет очень тяжёлая утренняя тренировка, как на земле, так и на льду. Без нагрузки они не останутся. Сегодня прибыл Мартин Сен-Пьер, уже успел медицинское обследование пройти, поработать с нами. Вот-вот прибудет и Найджел Доус, — резюмировал тренер.

Полностью состав на матч с «Торпедо» выглядит следующим образом:

Вратари: Сергей Кудрявцев — Денис Каратаев.

Игровые сочетания:

1. Алексей Маклюков — Егор Шалапов, Павел Акользин — Антон Сагадеев, Артём Лихотников

2. Кирилл Полохов — Георгий Дульнев, Никита Михайлис — Дмитрий Шевченко — Нурсултан Бельгибаев

3. Мадияр Ибрайбеков — Валерий Орехов, Владислав Никулин — Дмитрий Гренц — Сергей Мельников

4. Владимир Гребенщиков — Никита Клещенко, Алихан Асетов — Дмитрий Гурков — Кирилл Савицкий.

В резерве форвард Ярослав Евдокимов.