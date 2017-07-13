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13 июля 2017, 13:07 | Хоккей: КХЛ | Sports.kz

«Барыс» сыграет с «Торпедо»

В пятницу, 14 июля в 13:00, за день до вылета в Алматы «Барыс» проведёт товарищеский матч с хоккейным клубом «Торпедо».

В пятницу 14 июля в 13:00 за день до вылета в <span class=error>Алматы</span> <span class=error>Барыс</span> проведёт товарищеский матч с хоккейным клубом <span class=error>Торпедо</span>. Увеличить
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Главный тренер команды Евгений Геннадьевич Корешков обнародовал состав на эту встречу, пояснив свой выбор:

«У нас завершается второй микроцикл тренировок, нагрузки стали выше. И мы договорились с усть-каменогорским «Торпедо» о товарищеской встрече. Этот матч нужен обеим командам. В нём примут участие молодые ребята, а также игроки, находящиеся на просмотре. Эти ребята — наш ближайший резерв и нам, конечно, нужно знать в каком они состоянии, оценить их игровое мышление.

В матче не примут участие более опытные наши ребята, а также канадцы, которые присоединились к команде немного позже. Во-первых, мы прекрасно знаем их возможности. Во-вторых, у них будет очень тяжёлая утренняя тренировка, как на земле, так и на льду. Без нагрузки они не останутся. Сегодня прибыл Мартин Сен-Пьер, уже успел медицинское обследование пройти, поработать с нами. Вот-вот прибудет и Найджел Доус, — резюмировал тренер.

Полностью состав на матч с «Торпедо» выглядит следующим образом:

Вратари: Сергей Кудрявцев — Денис Каратаев.

Игровые сочетания:
1. Алексей Маклюков — Егор Шалапов, Павел Акользин — Антон Сагадеев, Артём Лихотников
2. Кирилл Полохов — Георгий Дульнев, Никита Михайлис — Дмитрий Шевченко — Нурсултан Бельгибаев
3. Мадияр Ибрайбеков — Валерий Орехов, Владислав Никулин — Дмитрий Гренц — Сергей Мельников
4. Владимир Гребенщиков — Никита Клещенко, Алихан Асетов — Дмитрий Гурков — Кирилл Савицкий.

В резерве форвард Ярослав Евдокимов.

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