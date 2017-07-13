Савицкис: Приход Озолиньша в рижское «Динамо» придаст уверенности хоккеистам

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44-летний специалист входил в тренерский штаб клуба под руководством Нормунда Сейейса с октября 2016 года.

«Приход Сандиса в первую очередь придаст уверенности хоккеистам. Я наблюдал за его тренировками, и видно, как мотивированы игроки. Но нужно понимать, что предсезонная подготовка — это одно дело, а уверенная игра на протяжении всего сезона — это другое», — сказал Савицкис.

«Озолиньш работает в тесном контакте с генеральным менеджером команды Гиртсом Анкипасом и руководством команды. Думаю, что о целях сезона поговорим ближе к его началу, сейчас состав укомплектован на 95 процентов и если будут усиления, то только точечные», — добавил Савицкис.

Озолиньш выступал за «Динамо» в 1990—1991, 2009−2012, 2013−2014 годах. С 1992 по 2008 год он выступал за различные клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В 1996 году в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли. В 2014 году завершил карьеру хоккеиста.