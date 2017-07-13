Хоккейный клуб «Динамо-Минск» проведет день открытых дверей для болельщиков
13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» проведет день открытых дверей для болельщиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
пресс-службе команды.
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Болельщики смогут посетить 15 июля утреннюю (начало в 10.00) или вечернюю (17.30) тренировки, познакомиться с новым главным тренером динамовцев Горди Дуайером, побывать на
В десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги минчане стартуют 23 августа домашним матчем с финским «Йокеритом». В прошлом чемпионате минчане, набрав 105 очков, заняли пятое место в Западной конференции, а в
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