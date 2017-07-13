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13 июля 2017, 12:52 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» проведет день открытых дверей для болельщиков

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккейный клуб «Динамо-Минск» проведет день открытых дверей для болельщиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Болельщики смогут посетить 15 июля утреннюю (начало в 10.00) или вечернюю (17.30) тренировки познакомиться с новым главным тренером динамовцев <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайером</span> побывать на <nobr>пресс-конференции</nobr> наставника для белорусских СМИ. Увеличить
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Болельщики смогут посетить 15 июля утреннюю (начало в 10.00) или вечернюю (17.30) тренировки, познакомиться с новым главным тренером динамовцев Горди Дуайером, побывать на пресс-конференции наставника для белорусских СМИ и узнать, насколько готовы к чемпионату КХЛ белорусские игроки, которые также придут пообщаться с любителями хоккея.

В десятом сезоне Континентальной хоккейной лиги минчане стартуют 23 августа домашним матчем с финским «Йокеритом». В прошлом чемпионате минчане, набрав 105 очков, заняли пятое место в Западной конференции, а в плей-офф уступили ярославскому «Локомотиву».

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