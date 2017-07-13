Хоккейный клуб «Динамо-Минск» проведет день открытых дверей для болельщиков

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Болельщики смогут посетить 15 июля утреннюю (начало в 10.00) или вечернюю (17.30) тренировки, познакомиться с новым главным тренером динамовцев Горди Дуайером, побывать на пресс-конференции наставника для белорусских СМИ и узнать, насколько готовы к чемпионату КХЛ белорусские игроки, которые также придут пообщаться с любителями хоккея.