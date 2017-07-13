Павел Зубов лишился приставки и.о. и утверждён главным тренером «Сибири»
Главным тренером «Сибири» официально назначен Павел Зубов, который начинал работу в качестве и.о. главного тренера новосибирского клуба, а ранее входил в тренерский штаб Андрея Скабелки.
Тренерскую карьеру специалист начинал в жлобинском «Металлурге», работая сначала помощником, а потом став главным тренером.
«Зубов подписал новый контракт и утверждён в качестве главного тренера команды», — сказал Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter