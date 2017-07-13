Павел Зубов лишился приставки и.о. и утверждён главным тренером «Сибири»

Тренерскую карьеру специалист начинал в жлобинском «Металлурге», работая сначала помощником, а потом став главным тренером.



«Зубов подписал новый контракт и утверждён в качестве главного тренера команды», — сказал Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.