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13 июля 2017, 12:38 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Павел Зубов лишился приставки и.о. и утверждён главным тренером «Сибири»

Главным тренером «Сибири» официально назначен Павел Зубов, который начинал работу в качестве и.о. главного тренера новосибирского клуба, а ранее входил в тренерский штаб Андрея Скабелки.

Тренерскую карьеру специалист начинал в жлобинском «Металлурге», работая сначала помощником, а потом став главным тренером.

«Зубов подписал новый контракт и утверждён в качестве главного тренера команды», — сказал Кирилл Фастовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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