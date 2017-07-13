Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30374069/
13 июля 2017, 12:29 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Савицкис: Руководство КХЛ учло все пожелания рижского «Динамо» при составлении календаря

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло во внимание все пожелания рижского «Динамо» при составлении и утверждении календаря чемпионата сезона-2017/18. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

В среду КХЛ опубликовала календарь. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей- офф начнется 3 марта. В календаре предусмотрено несколько перерывов, в том числе на период подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане и участия в них (24 января — 25 февраля).

«Составление календаря КХЛ — это всегда произведение искусства, тем более в столь непростой год. Мы плотно работали с лигой, работали с другими клубами, это одна общая большая работа. Все наши пожелания были учтены, и мы абсолютно довольны итоговым календарем», — сказал Савицкис.

«Говоря о сложностях, то мы все находимся в равных условиях и если говорить о рижском “Динамо”, то мы никогда не будем торговаться, чтобы у нас были условия лучше, чем у других. Мы все одна большая семья, поэтому должны все правильно делать и нельзя обижать ни одного члена семьи», — добавил Савицкис.

Рижское «Динамо» первый свой матч в новом сезоне КХЛ проведет 22 августа в Омске против «Авангарда». Первый домашний матч рижский клуб сыграет 31 августа против московского «Спартака». В сезоне-2016/17 клуб из Латвии набрал 58 очков в регулярном чемпионате и не смог пробиться в плей-офф.

Динамо Р
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

«Динамо» ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухе

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Рига ведет переговоры с мэрией города о проведении матча на открытом воздухе в январе. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июля

Кокшаров сменил Торгованова на посту главного тренера сборной России по гандболу

ОКР попросит IAAF допустить легкоатлетов до участия в Юношеском фестивале под флагом РФ

Экипаж Николаева выиграл шестой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков