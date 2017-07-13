Савицкис: Руководство КХЛ учло все пожелания рижского «Динамо» при составлении календаря
МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло во внимание все пожелания рижского «Динамо» при составлении и утверждении календаря чемпионата сезона-2017/18. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.
В среду КХЛ опубликовала календарь. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей- офф начнется 3 марта. В календаре предусмотрено несколько перерывов, в том числе на период подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане и участия в них (24 января — 25 февраля).
«Составление календаря КХЛ — это всегда произведение искусства, тем более в столь непростой год. Мы плотно работали с лигой, работали с другими клубами, это одна общая большая работа. Все наши пожелания были учтены, и мы абсолютно довольны итоговым календарем», — сказал Савицкис.
«Говоря о сложностях, то мы все находимся в равных условиях и если говорить о рижском “Динамо”, то мы никогда не будем торговаться, чтобы у нас были условия лучше, чем у других. Мы все одна большая семья, поэтому должны все правильно делать и нельзя обижать ни одного члена семьи», — добавил Савицкис.
Рижское «Динамо» первый свой матч в новом сезоне КХЛ проведет 22 августа в Омске против «Авангарда». Первый домашний матч рижский клуб сыграет 31 августа против московского «Спартака». В сезоне-2016/17 клуб из Латвии набрал 58 очков в регулярном чемпионате и не смог пробиться в
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