Савицкис: Руководство КХЛ учло все пожелания рижского «Динамо» при составлении календаря

В среду КХЛ опубликовала календарь. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей- офф начнется 3 марта. В календаре предусмотрено несколько перерывов, в том числе на период подготовки сборной России к Олимпийским играм в Пхенчхане и участия в них (24 января — 25 февраля).

«Составление календаря КХЛ — это всегда произведение искусства, тем более в столь непростой год. Мы плотно работали с лигой, работали с другими клубами, это одна общая большая работа. Все наши пожелания были учтены, и мы абсолютно довольны итоговым календарем», — сказал Савицкис.

«Говоря о сложностях, то мы все находимся в равных условиях и если говорить о рижском “Динамо”, то мы никогда не будем торговаться, чтобы у нас были условия лучше, чем у других. Мы все одна большая семья, поэтому должны все правильно делать и нельзя обижать ни одного члена семьи», — добавил Савицкис.