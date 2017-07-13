Супердерби и матчи под открытым небом. Главные даты календаря КХЛ

21 августа 2017 года, Кубок открытия

В этот день матчем между СКА и ЦСКА стартует юбилейный, 10-й, сезон КХЛ. В Санкт-Петербурге встретятся действующий обладатель кубка Гагарина и победитель последнего регулярного чемпионата. Это будет четвёртый раз, когда кубок открытия разыграют победители двух этапов предыдущего чемпионата, а не финалисты сезона, и в третий раз кряду за трофей поборется ЦСКА. В «армейском» дерби два года назад москвичи вырвали победу в овертайме поединка в Санкт-Петербурге, а вот в прошлом сезоне уступили «Металлургу».

21 августа в Северной столице состоится презентация олимпийской сборной России, костяк которой составляют игроки «армейских» коллективов, а также дуэль двух тренеров национальной команды — Олега Знарка и Игоря Никитина, причём Игорь Валерьевич вернётся к самостоятельной тренерской деятельности спустя семь лет после подобной работы в «Авангарде». Уверены, на льду питерского стадиона будет на что посмотреть.

23 октября 2017 года, ЦСКА — СКА

Новый календарь подарил в следующем сезоне всего два «армейских» дерби, в которых в последние два сезона можно увидеть самый зрелищный и яркий хоккей. После розыгрыша Кубка открытия команды встретятся в Москве спустя два месяца, и вполне возможно, что к этому моменту СКА и ЦСКА, как и в прошлом сезоне, оторвутся от остальных команд в таблице.

Московский клуб нынешним летом лучше всех поработал на трансферном рынке, собрав в одной команде лучших российских молодых игроков, и поединки с чемпионом из Санкт-Петербурга станут лучшей проверкой для талантливого состава ЦСКА. Для питерцев же поединки с таким сильным соперником станут лучшей проверкой перед весенней защитой титула, во время которой им наверняка придётся встретиться с московскими одноклубниками в финале Запада.

22 ноября 2017 года, «Салават Юлаев» — «Ак Барс»

Если «армейское» дерби состоится уже в первый день нового сезона, то стартовой игры четырёхматчевого противостояния «Салавата» и «Ак Барса» придётся ждать почти до конца ноября. 22-го числа в Уфе состоится первый раунд «зелёного дерби», и это будет весьма любопытное зрелище. В «Салават» пришёл работать Эркка Вестерлунд, чьи тренерские взгляды похожи на стиль игры Билялетдинова, и мы скорее увидим противостояние двух систем, нежели битву порядка против анархии, как это было последние два года.



В новом чемпионате в противостояние двух республик возвращается Данис Зарипов, кроме того, дерби будет украшено дуэлью двух жёстких защитников Степана Захарчука и Григория Панина. Наконец, вполне возможно, что матчи «Ак Барса» и «Салавата» приобретут турнирную подоплёку, ведь и казанцы, и уфимцы серьёзно настроены сместить «Магнитку» с позиции короля Востока.

2 декабря 2017 года, «Йокерит» — СКА

В самом начале зимы «Йокерит» сыграет в Хельсинки со СКА, и это будет первый в истории КХЛ матч на открытом воздухе. До этого в России на улице играли только на уровне ВХЛ поединки «Русской классики», да на самом первом для КХЛ Матче звёзд на Красной площади.



В Хельсинки же состоится настоящий официальный матч, который пройдёт в парке «Кайсаниеми» — старейшем публичном парке столицы Финляндии. На этой игре ожидается около 18 тысяч болельщиков, что станет новым рекордом посещаемости игр КХЛ.

25 декабря 2017 года, «Металлург» — СКА

В католическое рождество в Магнитогорске местный «Металлург» и СКА сойдутся во второй раз в сезоне, и мы неспроста выделяем именно эту игру. Первый матч между этими командами пройдёт ещё в середине сентября, когда финалисты последнего Кубка Гагарина будут только втягиваться в сезон и вряд ли покажут свой максимум, а вот к концу календарного года от магнитогорцев и питерцев можно ждать феерии.

Так было и в прошлом сезоне, когда в сентябрьском матче «Магнитке» не хватило запаса прочности, чтобы удержать победу в гостях, зато в февральской игре на Урале команды устроили настоящий концерт, в который вместились и дубль Евгения Дадонова, и хет-трик Сергея Мозякина, и отличный камбэк манитогорцев в третьем периоде, и победный буллит Даниса Зарипова. Некоторые герои той встречи уже не выступают за свои прежние команды, но мы всё равно вправе ожидать 25 декабря один из красивейших матчей сезона.

2 5—27 декабря 2017 года, юбилей «Трактора»

В КХЛ стало доброй традицией отмечать юбилеи клубов посредством проведения различного рода ретроматчей, и в следующем сезоне такой праздник для своих болельщиков собирается устроить «Трактор».



Челябинскому клубу в декабре исполнится 70 лет, и, разумеется, уральцы не могут пройти мимо такого события и планируют провести ряд мероприятий, в том числе и во время матчей регулярного чемпионата. Волею календаря на праздник в столицу Южного Урала заглянут минское «Динамо» и «Локомотив», эти игры челябинцы наверняка проведут в красивой ретроформе, а также вполне возможно какое-нибудь красочное оформление для телевизионной трансляции события.

1 0—14 января 2018 года, Неделя звёзд хоккея в Астане

Традиционно в январе в КХЛ пройдёт Матч всех звёзд, и, скорее всего, мероприятие пройдёт в формате, опробованном в прошлом сезоне и получившем исключительно положительные отзывы. Предполагается, что Неделя звёзд хоккея, которая в этот раз пройдёт в Астане, включит в себя Матч звёзд ЖХЛ, Кубок Вызова МХЛ и непосредственно Матч звёзд КХЛ и Мастер-шоу.



В январском расписании матчей под это событие запланировано три дня без игр чемпионата КХЛ с 12 по 15 января, наверняка в эти дни состоятся главные события астанинского праздника — Матч звёзд и мастер-шоу. Остальные мероприятия звёздной недели должны пройти в середине второй недели первого месяца 2018 года.

20 января 2018 года, «Динамо» (Рига) — «Динамо» (Минск)

Поединок в Финляндии должен стать не единственным в следующем сезоне, который пройдёт под открытым небом. КХЛ зарезервировала в первом месяце следующего года дату под проведение подобного матча между зарубежными динамовскими коллективами, и предполагается, что такая игра состоится в столице Латвии.



В календаре встреча между минским и рижским «Динамо» пока запланирована на 20 января, но вполне возможно, что ввиду особенности мероприятия она будет перенесена на другую дату.

1 марта, 2018 года, последний день регулярного чемпионата

Из-за проведения в феврале Олимпиады в Корее «регулярка» КХЛ закончится непривычно поздно, забрав для своих финальных игр первый день весны. К этому моменту многое в турнирной таблице будет ясно, одни команды будут планомерно готовиться к плей-офф, кто-то даже будет знать соперников по первому раунду, а другие — собираться в отпуск и строить планы на следующий чемпионат.



Но все мы, разумеется, будем ждать такой концовки регулярного чемпионата, которую нам подарил прошлый сезон, когда перед началом последних игр невозможно было не только составить пары первого раунда, но и однозначно назвать полный состав участников игр на вылет.