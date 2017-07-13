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13 июля 2017, 11:42 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Динамо» ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухе

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Рига ведет переговоры с мэрией города о проведении матча на открытом воздухе в январе. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.

Ранее вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, сообщил, что лига имеет предварительную договоренность о проведении матча на открытом воздухе в январе между рижским и минским «Динамо» в Риге.

«Активно ведем переговоры по месту проведения встречи. Надеемся на помощь мэра города Риги, господина Ушакова, а также рассчитываем на поддержку всех заинтересованных лиц по популяризации хоккея в Латвии», — сказал Савицкис.

«Я думаю, что это очень прекрасное предложение, которое мы реализуем. В первую очередь для популяризации КХЛ, минского и рижского “Динамо”. Это же очень здорово вернуться в ту историю, когда в хоккей играли на улицах, снова почувствовать ту колоссальную атмосферу, поэтому будем все осуществлять», — добавил Савицкис.

Рижское «Динамо» первый свой матч нового сезона КХЛ проведет 22 августа в Омске против «Авангарда». В сезоне-2016/17 клуб из Латвии набрал 58 очков в регулярном чемпионате и смог пробиться в плей-офф.

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Новости КХЛ

Савицкис: Руководство КХЛ учло все пожелания рижского «Динамо» при составлении календаря

МОСКВА, 13 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) приняло во внимание все пожелания рижского «Динамо» при составлении и утверждении календаря чемпионата сезона-2017/18. Об этом ТАСС рассказал председатель совета директоров клуба Юрис Савицкис.
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