«Динамо» ведет диалог с мэрией Риги о проведении матча КХЛ на открытом воздухе

Ранее вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, сообщил, что лига имеет предварительную договоренность о проведении матча на открытом воздухе в январе между рижским и минским «Динамо» в Риге.

«Активно ведем переговоры по месту проведения встречи. Надеемся на помощь мэра города Риги, господина Ушакова, а также рассчитываем на поддержку всех заинтересованных лиц по популяризации хоккея в Латвии», — сказал Савицкис.

«Я думаю, что это очень прекрасное предложение, которое мы реализуем. В первую очередь для популяризации КХЛ, минского и рижского “Динамо”. Это же очень здорово вернуться в ту историю, когда в хоккей играли на улицах, снова почувствовать ту колоссальную атмосферу, поэтому будем все осуществлять», — добавил Савицкис.