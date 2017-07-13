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13 июля 2017, 11:29 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

«Барыс» проведет предсезонные сборы в Казахстане

Астанинский «Барыс» в этом году проведет предсезонные сборы в Казахстане, сообщает официальный сайт клуба.

<span class=error>Астанинский</span> <span class=error>Барыс</span> в этом году проведет предсезонные сборы в Казахстане сообщает официальный сайт клуба. Увеличить
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С 15 по 28 июля домом для хоккеистов станет высокогорный курорт «Ак Булак», расположенный близ Алматы. В ходе пребывания на сборах «Барыс» проведет два мероприятия для своих болельщиков и любителей хоккея. На 22 июля запланирован мастер-класс для юных хоккеистов с участием игроков и тренерского штаба.

В заключительный день сборов, 28 июля, «Барыс» проведет товарищескую встречу с хоккейным клубом «Алматы». Игра состоится на ледовой арене курорта «Ак Булак». Вечером того же дня «Барыс» отправится в Астану, где продолжит подготовку к Кубку Президента. Первый предсезонный турнир пройдет с 6 по 12 августа.

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Новички «Барыса» присоединились к команде и приступили к подготовке к новому сезону. В их числе и Линден Вей, 25-летний хоккеист с опытом выступлений в НХЛ. На его счету 138 игр в «регулярке» в составе «Калгари Флеймз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Ванкувер Кэнакс».
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