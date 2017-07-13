«Барыс» проведет предсезонные сборы в Казахстане

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С 15 по 28 июля домом для хоккеистов станет высокогорный курорт «Ак Булак», расположенный близ Алматы. В ходе пребывания на сборах «Барыс» проведет два мероприятия для своих болельщиков и любителей хоккея. На 22 июля запланирован мастер-класс для юных хоккеистов с участием игроков и тренерского штаба.

В заключительный день сборов, 28 июля, «Барыс» проведет товарищескую встречу с хоккейным клубом «Алматы». Игра состоится на ледовой арене курорта «Ак Булак». Вечером того же дня «Барыс» отправится в Астану, где продолжит подготовку к Кубку Президента. Первый предсезонный турнир пройдет с 6 по 12 августа.