Скабелка: Хиетанен может продолжить карьеру в «Авангарде»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее о возможном переходе Хиетанена, выступавшего за московское «Динамо», сообщила газета «Спорт-Экспресс». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Хиетанен в 57 матчах за бело-голубых набрал 30 очков (12+18), а в девяти играх плей-офф на его счету один гол и две передачи.

«Возможно, он появится в команде. Пока я ничего не могу сказать об этом», — сказал Скабелка.

С 20 июля по 2 августа омская команда проведет сбор в немецком Фюссене. «Конкуренция в команде достаточно большая, тренировочный тонус очень высокий. У нас шесть полных пятерок и еще одна тройка. Шесть пятерок поедет на сборы в Германию», — отметил он.