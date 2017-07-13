Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30372764/
13 июля 2017, 11:00 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Скабелка: Хиетанен может продолжить карьеру в «Авангарде»

ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб «Авангард» может подписать контракт с финским защитником Юусо Хиетаненом. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Андрей Скабелка.

Ранее Хиетанен выступал за московское Динамо Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее о возможном переходе Хиетанена, выступавшего за московское «Динамо», сообщила газета «Спорт-Экспресс». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Хиетанен в 57 матчах за бело-голубых набрал 30 очков (12+18), а в девяти играх плей-офф на его счету один гол и две передачи.

«Возможно, он появится в команде. Пока я ничего не могу сказать об этом», — сказал Скабелка.

С 20 июля по 2 августа омская команда проведет сбор в немецком Фюссене. «Конкуренция в команде достаточно большая, тренировочный тонус очень высокий. У нас шесть полных пятерок и еще одна тройка. Шесть пятерок поедет на сборы в Германию», — отметил он.

«Авангард» примет участие в двух предсезонных турнирах: в Кубке президента Казахстана в Астане (6—12 августа) и Мемориале Виктора Блинова в Омске (15—19 августа).

Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
13 июля

Кокшаров сменил Торгованова на посту главного тренера сборной России по гандболу

Экипаж Николаева выиграл шестой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

"Слован" попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокам