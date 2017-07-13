Скабелка: Хиетанен может продолжить карьеру в «Авангарде»
ОМСК, 13 июля. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб «Авангард» может подписать контракт с финским защитником Юусо Хиетаненом. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Андрей Скабелка.
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Ранее о возможном переходе Хиетанена, выступавшего за московское «Динамо», сообщила газета «Спорт-Экспресс». В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2016/17 Хиетанен в 57 матчах за
«Возможно, он появится в команде. Пока я ничего не могу сказать об этом», — сказал Скабелка.
С 20 июля по 2 августа омская команда проведет сбор в немецком Фюссене. «Конкуренция в команде достаточно большая, тренировочный тонус очень высокий. У нас шесть полных пятерок и еще одна тройка. Шесть пятерок поедет на сборы в Германию», — отметил он.
«Авангард» примет участие в двух предсезонных турнирах: в Кубке президента Казахстана в Астане (
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