«Слован» попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокам
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Братиславский «Слован» попросил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать клубу отсрочку по выплатам задолженностей игрокам команды. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба.
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Ранее КХЛ сообщила, что «Слован» и владивостокский «Адмирал» не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.
«Мы официально попросили КХЛ отсрочить еще на некоторое время выплаты задолженностей игрокам. Надеемся, что очень скоро мы это [выплаты] сделаем», — сообщили в
По итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17 «Слован» не вышел в
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