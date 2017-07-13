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13 июля 2017, 10:20 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Слован» попросил КХЛ об отсрочке по выплатам долгов игрокам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Братиславский «Слован» попросил Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) дать клубу отсрочку по выплатам задолженностей игрокам команды. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля. Увеличить
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Ранее КХЛ сообщила, что «Слован» и владивостокский «Адмирал» не предоставили документы, подтверждающие погашение задолженностей перед хоккеистами за прошедший сезон. Крайним сроком выплат долгов клубами КХЛ игрокам являлось 1 июля.

«Мы официально попросили КХЛ отсрочить еще на некоторое время выплаты задолженностей игрокам. Надеемся, что очень скоро мы это [выплаты] сделаем», — сообщили в пресс-службе «Слована».

По итогам регулярного чемпионата сезона-2016/17 «Слован» не вышел в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции.

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