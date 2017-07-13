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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30369883/
13 июля 2017, 3:13 | Хоккей: КХЛ | Хабаровский край сегодня

На старте нового сезона «Амур» проведёт 8 матчей на выезде

Хоккейная премьера в Хабаровске намечена на 11 сентября.

Континентальная хоккейная лига провела презентацию календаря сезона 2017/18. Финальная версия документа была согласована с участниками чемпионата и Федерацией хоккея России. Каждая из 27 команд проведёт на первом этапе по 56 матчей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня»

Регулярный чемпионат стартует 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между обладателем Кубка Гагарина СКА и победителем регулярного чемпионата сезона 2016/17 ЦСКА.

Хоккеисты «Амур» новый чемпионат начинает на выезде, где клубу предстоит провести 8 матчей подряд. Стартовый поединок «тигры» сыграют в Нижнекамске.

Затем подопечным Андрея Мартемьянова предстоят вояжи в Сочи, Уфу, Казань, Магнитогорск, Тольятти, Челябинск и Екатеринбург.

Премьерный матч сезона в Хабаровске состоится только 11 сентября — в этот день «Амур» сыграет с финским клубом «Йокерит».

Первый этап чемпионата завершится 1 марта 2018 года и продлится 193 календарных дня (из них 145 — игровых).
Серия плей-офф начнётся 3 марта для команд конференции «Запад» и 4 марта — для клубов «Востока».
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