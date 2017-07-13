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13 июля 2017, 0:12 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

«Могло быть и хуже»

Руководители клубов прокомментировали календарь КХЛ.

Руководители клубов прокомментировали календарь <span class=error>КХЛ</span>. Увеличить
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Кирилл ФАСТОВСКИЙ, генеральный менеджер «Сибири»:
«Могу сказать, что в целом утвержденный календарь гораздо лучше первоначального варианта. Учли многие вещи, и сейчас он для нас приемлем. Понятно, что год грядет форс-мажорный, и календарь под него составлялся такой же. Сезон ведь будет очень насыщенный, неритмичный, рваный, и от этого никак не отстраниться, все все понимают. Но с точки зрения “Сибири” считаю, КХЛ достойно вышла из положения. Мы высказывали свои пожелания лиге, у нас было шесть наиболее важных, серьезных пунктов. И может быть, не в полном объеме, но практически все было учтено и удовлетворено. За что КХЛ спасибо. Догадываюсь, что совсем идеально сделать было просто нереально».

Сергей ВОРОПАЕВ, генеральный директор «ХК Сочи»:
«Для олимпийского сезона календарь действительно нормальный. Однако с учетом того, что клубы просят больше зарабатывать, для этого он не годится совсем. Речь не о длительных домашних или гостевых сериях. Просто в отличие от прошлого года не учтен наш летний курортный сезон и зимние каникулы. В предстоящем чемпионате практически во все самые лучшие дни команда будет на выезде или проведет домашние встречи не с топовыми соперниками. В сентябре и октябре мы будем проводить домашние игры на “Шайбе” из-за Фестиваля молодежи и студентов. Хотя могло быть и хуже».

Раиль ЯКУПОВ, генеральный директор «Нефтехимика»:
«К проекту календаря у меня не было замечаний, поскольку первый год работаю на этой должности. Каков календарь, сезон покажет. Понятно, что восьмиматчевой выездной серии можно было избежать. Мы просили, чтобы нам поставили домашние матчи в начале сезона, а в начале сентября нам надо освободить дворец для празднования 50 лет “Нижнекамскнефтехима”. В целом календарь нас устраивает, поскольку наши пожелания учли».

Гиртс АНКИПАНС, генеральный менеджер рижского «Динамо»:
«Понятно, что Олимпиада — главный турнир четырехлетия. Нас ни в коем случае не смущает момент с длительной паузой в чемпионате. Сроки всех домашних матчей нас устраивают. Как не крути, для всех календарь одинаковый. Что касается игр на свежем воздухе, то они всегда интересны и привлекают зрителей и рекламодателей. Будет здорово провести такой матчи в Риге. Для этого нужно выбрать хорошее место и угадать с погодой (на презентации календаря вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский заявил о возможности проведения матча «Динамо» Р — «Динамо» Мн на открытом катке в латвийской столице. — Прим. «СЭ»).

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