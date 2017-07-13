«Могло быть и хуже»
Руководители клубов прокомментировали календарь КХЛ.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Кирилл ФАСТОВСКИЙ, генеральный менеджер «Сибири»:
«Могу сказать, что в целом утвержденный календарь гораздо лучше первоначального варианта. Учли многие вещи, и сейчас он для нас приемлем. Понятно, что год грядет
Сергей ВОРОПАЕВ, генеральный директор «ХК Сочи»:
«Для олимпийского сезона календарь действительно нормальный. Однако с учетом того, что клубы просят больше зарабатывать, для этого он не годится совсем. Речь не о длительных домашних или гостевых сериях. Просто в отличие от прошлого года не учтен наш летний курортный сезон и зимние каникулы. В предстоящем чемпионате практически во все самые лучшие дни команда будет на выезде или проведет домашние встречи не с топовыми соперниками. В сентябре и октябре мы будем проводить домашние игры на “Шайбе”
Раиль ЯКУПОВ, генеральный директор «Нефтехимика»:
«К проекту календаря у меня не было замечаний, поскольку первый год работаю на этой должности. Каков календарь, сезон покажет. Понятно, что восьмиматчевой выездной серии можно было избежать. Мы просили, чтобы нам поставили домашние матчи в начале сезона, а в начале сентября нам надо освободить дворец для празднования 50 лет “Нижнекамскнефтехима”. В целом календарь нас устраивает, поскольку наши пожелания учли».
Гиртс АНКИПАНС, генеральный менеджер рижского «Динамо»:
«Понятно, что Олимпиада — главный турнир четырехлетия. Нас ни в коем случае не смущает момент с длительной паузой в чемпионате. Сроки всех домашних матчей нас устраивают. Как не крути, для всех календарь одинаковый. Что касается игр на свежем воздухе, то они всегда интересны и привлекают зрителей и рекламодателей. Будет здорово провести такой матчи в Риге. Для этого нужно выбрать хорошее место и угадать с погодой (на презентации календаря
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter