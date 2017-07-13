Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий Михаил Анисин продолжит карьеру в московском «Динамо».
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Соглашение с 29-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.
Прошедший сезон игрок начал в новокузнецком «Металлурге», где за 20 матчей не забил ни одного гола, сделав две голевые передачи, после чего с ним расторгли контракт. Продолжил чемпионат-2016/17 нападающий в клубе Высшей хоккейной лиги — карагандинской «Сарыарке».
Всего в КХЛ Анисин провёл 371 матч за «Сибирь», «Витязь», «Югру», «Северсталь», «Донбасс», ХК «Сочи», «Металлург» Нк и московское «Динамо», с которым брал Кубок Гагарина в 2012 году, став лучшим снайпером