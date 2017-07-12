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12 июля 2017, 19:34 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Шуневич: Задачей-минимум для минского «Динамо» в сезоне станет выход в плей-офф КХЛ

Задачей-минимум для минского «Динамо» в предстоящем сезоне КХЛ будет выход в плей-офф, заявил председатель наблюдательного совета хоккейного клуба Игорь Шуневич.

<nobr>Задачей-минимум</nobr> для минского Динамо в предстоящем сезоне <span class=error>КХЛ</span> будет выход в <nobr>плей-офф</nobr> заявил председатель наблюдательного совета хоккейного клуба Игорь Шуневич. Увеличить
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«Динамо» в сезоне-2016/17 заняло пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в плей-офф в первом раунде проиграло ярославскому «Локомотиву» (1−4).

«Мы не можем опустить планку ниже той, которую нам удалось взять в прошлом сезоне. Это значит, что задачей-минимум для “Динамо” станет выход в плей-офф. Этого от нас ждут все болельщики, и мы обязаны их не подвести. Команда должна не просто давать результат, но показывать такую игру, которая бы нравилась людям, притягивала бы их на арену как магнит», — сказал Шуневич, слова которого приводятся на официальном сайте клуба.

«Хотелось бы увидеть стабильность в исполнении “Динамо”, ведь в прошлых сезонах мы все время играли по синусоиде. Не снимаем с себя задачи и готовить молодых хоккеистов: не стоит забывать, что “Динамо” является базовым клубом сборной Белоруссии. Считаю, что, несмотря на все проблемы, которые сопутствовали этому межсезонью, у нас получится создать достойную команду», — отметил председатель наблюдательного совета клуба.

Динамо Мн
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