Шуневич: Задачей-минимум для минского «Динамо» в сезоне станет выход в плей-офф КХЛ
Задачей-минимум для минского «Динамо» в предстоящем сезоне КХЛ будет выход в плей-офф, заявил председатель наблюдательного совета хоккейного клуба Игорь Шуневич.
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«Динамо» в сезоне-2016/17 заняло пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в
«Мы не можем опустить планку ниже той, которую нам удалось взять в прошлом сезоне. Это значит, что
«Хотелось бы увидеть стабильность в исполнении “Динамо”, ведь в прошлых сезонах мы все время играли по синусоиде. Не снимаем с себя задачи и готовить молодых хоккеистов: не стоит забывать, что “Динамо” является базовым клубом сборной Белоруссии. Считаю, что, несмотря на все проблемы, которые сопутствовали этому межсезонью, у нас получится создать достойную команду», — отметил председатель наблюдательного совета клуба.
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