У КХЛ нормальное расписание. На удивление

145 ИГРОВЫХ ДНЕЙ

Любой календарь не бывает идеальным. Об этом чаще всего, правда, общественности становится известно в середине регулярного чемпионата КХЛ. Именно в это время главные тренеры в поисках оправдания посредственным результатам своей команды все чаще начинают искать любую возможность снять с себя хоть часть ответственности. Предстоящий сезон — олимпийский, что автоматически удвоило количество проблем для составителей календаря.

Последняя консультация с представителями ФХР произошла в минувший понедельник. Как следствие, олимпийская пауза получилась рекордной в новейшей истории и составит целых 33 дня. Этапы Евротура будут начинаться в среду, а не в четверг как раньше. Во время Сочи-2014 перерыв в чемпионате получился на шесть дней короче, во время Ванкувера-2010 — на целых десять.

Однако даже с учетом фактора Олимпиады стоит признать, что календарь получился как минимум неплохим. В нем будет 145 игровых дней. Это явный плюс по сравнению с прошлыми олимпийскими сезонами, когда матчи были утрамбованы в 121 и 123 дня. Если брать во внимание прошлый чемпионат, то сразу бросается в глаза огромный плюс. Игровые дни не будут забиты до предела, как раньше, когда включали в себя сразу 13−14 матчей. Сейчас максимум — 12 встреч. Такое количество матчей за день клубы сыграют только дважды, и оба раза уже после окончания Олимпиады. Еще однажды 11 декабря перед Кубком Первого Канала будут задействованы 20 команд.

ХОККЕЙНЫЕ ПОНЕДЕЛЬНИКИ ОСТАЮТСЯ

Если не считать официальных пауз, связанных с проведением турниров под эгидой ИИХФ, то свободными останутся всего 8 дней. Будут сохранены и хоккейные понедельники. При поверхностном изучении календаря заметно, что в эти дни в отличие от прошлого года составители сумели включить заметно больше матчей с приставкой «топ», способные привлечь интерес зрителей и телевидения, например, СКА — ЦСКА, «Динамо» М — «Магнитка», «Спартак» — СКА и другие. Пока известно, что как минимум две игры каждую неделю будут показаны по общедоступному телеканалу.

Есть у календаря и привычные недостатки, в большей степени обусловленные разными интересами отдельных команд. Остаются слишком неприятные для болельщиков и маркетинговых служб клубов длинные домашние и выездные серии. Хотя сейчас они были составлены таким образом, чтобы их посередине разбивали паузы, связанные с проведением этапов Евротура или новогодними праздниками. Главная проблема в данной ситуации — загруженность арен.

На «Хартвалле», где принимает гостей «Йокерит», уже заняты 79 дней. В начале сентября здесь пройдут матчи одной из предварительных групп чемпионата Европы по баскетболу. «Адмирал» из-за проведения во Владивостоке экономического форума начнет сезон в гостях, зато зимой проведет у себя дома сразу десять игр подряд. Дальневосточников такой вариант при всех кажущихся минусах устраивает максимально. Количество поездок в европейскую часть сокращено до минимума, что благоприятно скажется на физическом состоянии одной из самых летающих команд лиги.

Пошла лига навстречу и пожеланиям «Трактора», попросившего домашние игры в декабре для того, чтобы отметить 70-летие клуба максимально красочно и эффективно. «Спартак» о проведении собственного ретро-матча в декабре спохватился слишком поздно, но и здесь лига обещала найти компромисс. «Барыс» и вовсе удивил самой необычной просьбой. В конце сентября в Астане планируется проведение выставочного матча теннисных суперзвезд Новака Джоковича и Рафаэля Надаля, поэтому в этот момент команда должна находиться на выезде. Клубам пока грех жаловаться на календарь.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ КАЛЕНДАРЬ СОСТАВИТ КОМПЬЮТЕР