Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30365156/
12 июля 2017, 16:16 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Величкин: Календарь лучше сделать было невозможно

Вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин высказался о календаре на предстоящий сезон.

<nobr>Вице-президент</nobr> магнитогорского Металлурга Геннадий <span class=error>Величкин</span> высказался о календаре на предстоящий сезон. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«После получения первоначального варианта календаря мы очень плотно работали с представителями КХЛ, и все отмеченные нами недостатки были исправлены. И в плане ритмичности, и в плане оптимизации, и в плане логистики передвижения. Команда ведь не может по семь-восемь матчей играть в гостях или дома. На выезде это противоестественно тяжело, а дома это плохо для болельщиков. Людям, которые семьями ходят на матчи, никакой зарплаты не хватит, чтобы выдать серию из восьми посещений за месяц. Окончательный вариант календаря оказался удовлетворительным, и я благодарен, что все наши замечания были приняты и переработаны. Вообще, мне очень нравится, как лига в этом сезоне отработала по календарю. Большое спасибо Георгию Кобылянскому, Олегу Петрову, Сергею Козлову. Маленькое замечание — на следующий год надо делать сроки публикации календаря чуть пораньше.

Будь это простой год, не олимпийский, мы бы, возможно, вносили ещё какие-то поправки. Но ведь есть и чемпионат мира достаточно ранний, который зажимает нас в рамки короткого плей-офф, и огромный перерыв до Олимпийских игр, и Еврохоккейтуры, которые будут продолжать идти. Так что могу сказать субъективное мнение от своего клуба: с учётом всего этого календарь лучше сделать было невозможно, — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.

Металлург Мг
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
1 июля

Лучшие веломаршруты города: фотоподборка

«Ты куда собрался, идиот?». История одной комы и одного прыжка

Игорь Гамула опять отжигает. Откровенное интервью бывшего тренера