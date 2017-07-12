КХЛ: Санкции за проведение матчей на ЛСК, возможно, заставят ЦСКА играть на Ходынке

ЦСКА проводит домашние матчи КХЛ в ЛСК ЦСКА, вместимость которого составляет 5,6 тысячи зрителей. В сезоне-2012/13 ЦСКА сыграл ряд матчей на арене «Мегаспорт», расположенной на Ходынском бульваре. В конце мая президент армейского клуба Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА не рассматривает вариант проведения игр сезона КХЛ-2017/18 в «Мегаспорте».

«Поверьте, мы неоднократно обращались (в ПХК ЦСКА). Возможно, будет стимулом плохая освещенность арены, наверняка уровень во дворце ЦСКА не соответствует требованиям. Мы проводим еще раз тестирование, и может быть этот механизм повлияет на руководство. Там довольно серьезные санкции, если клуб не выполняет требований телевещателей. Может быть, это будет рычагом, чтобы заставить ЦСКА играть хотя бы игры плей-офф на Ходынке», — сказал Кобылянский журналистам.