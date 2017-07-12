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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30364968/
12 июля 2017, 16:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ: Санкции за проведение матчей на ЛСК, возможно, заставят ЦСКА играть на Ходынке

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский выразил надежду, что возможные санкции за проведение матчей в ЛСК ЦСКА, который скорее всего не соответствует требованиям лиги, заставят московский клуб играть хотя бы в плей-офф на арене «Мегаспорт».

ЦСКА проводит домашние матчи КХЛ в ЛСК ЦСКА, вместимость которого составляет 5,6 тысячи зрителей. В сезоне-2012/13 ЦСКА сыграл ряд матчей на арене «Мегаспорт», расположенной на Ходынском бульваре. В конце мая президент армейского клуба Игорь Есмантович сообщил, что ЦСКА не рассматривает вариант проведения игр сезона КХЛ-2017/18 в «Мегаспорте».

«Поверьте, мы неоднократно обращались (в ПХК ЦСКА). Возможно, будет стимулом плохая освещенность арены, наверняка уровень во дворце ЦСКА не соответствует требованиям. Мы проводим еще раз тестирование, и может быть этот механизм повлияет на руководство. Там довольно серьезные санкции, если клуб не выполняет требований телевещателей. Может быть, это будет рычагом, чтобы заставить ЦСКА играть хотя бы игры плей-офф на Ходынке», — сказал Кобылянский журналистам.

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Новости КХЛ

КХЛ надеется, что ЦСКА будет играть матчи плей-офф в «Мегаспорте»

КХЛ надеется, что ЦСКА будет играть матчи плей-офф в «Мегаспорте»

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила надежду, что московский ЦСКА сыграет в плей- офф сезона-2017/18 на арене «Мегаспорт» на Ходынке. Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
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