Команда провела очередную тренировку. Силовой фартлек — несколько кругов в легкоатлетическом манеже с ускорениями, затем тяжёлая работа на «станциях». Клуб подготовил видео об очередном тренировочном дне.

Ранее стало известно, что тренерский штаб омской команды Континентальной хоккейной лиги пополнил Павел Костичкин. Он назначен тренером-методистом.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Сегодня у "ястребов" было испытание не только физических возможностей, но и характера - силовой фартлек. Смотрим! <a href="https://t.co/hYPvmudTwl">https://t.co/hYPvmudTwl</a></p>— ХК Авангард (@hcavangardomsk) <a href="https://twitter.com/hcavangardomsk/status/885097848769044481">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>