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12 июля 2017, 16:00 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Силовой фартлек — очередная тренировка «Авангарда»

Хоккеисты омского «Авангарда» продолжают подготовку к сезону.

Команда провела очередную тренировку. Силовой фартлек — несколько кругов в легкоатлетическом манеже с ускорениями, затем тяжёлая работа на «станциях». Клуб подготовил видео об очередном тренировочном дне.

Ранее стало известно, что тренерский штаб омской команды Континентальной хоккейной лиги пополнил Павел Костичкин. Он назначен тренером-методистом.

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