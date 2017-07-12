Силовой фартлек — очередная тренировка «Авангарда»
Хоккеисты омского «Авангарда» продолжают подготовку к сезону.
Команда провела очередную тренировку. Силовой фартлек — несколько кругов в легкоатлетическом манеже с ускорениями, затем тяжёлая работа на «станциях». Клуб подготовил видео об очередном тренировочном дне.
Ранее стало известно, что тренерский штаб омской команды Континентальной хоккейной лиги пополнил Павел Костичкин. Он назначен
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