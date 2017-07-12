«Когда мы получили предварительный календарь, нас там не очень устраивала одна игра — с ХК «Сочи». Мы связались с сочинцами, они с нами согласились, и мы совместно попросили поменять домашнюю и выездную игры. Плюс, я спрашивал — почему у нас восемь игр дома, десять на выезде. Но есть объяснение: у некоторых арен очень высокая загруженность и кто-то просит, к примеру, не делать домашних матчей с сентября по октябрь, а клубы становятся заложниками этой ситуации.

При этом какой бы ни был нынешний календарь, я прекрасно понимаю: в новом сезоне слишком много лимитирующих факторов. И когда люди возмущаются календарём, мне кажется, это по меньшей мере непрофессионально. Да, чем меньше лимитирующих факторов, тем календарь удобнее. Но в данном случае — Олимпиада, Евротуры, чемпионат мира. Какие могут быть из-за этого недовольства? Это всё равно, что быть недовольным погодой. Дали календарь — и дали, не вижу смысла в дискуссии о нём. Главное, чтобы он был одинаковым для всех, — цитирует функционера официальный сайт КХЛ.