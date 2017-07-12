Вайсфельд: Возмущаться календарём — по меньшей мере непрофессионально
Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд поделился мнением о календаре на сезон-2017/18.
«Когда мы получили предварительный календарь, нас там не очень устраивала одна игра — с ХК «Сочи». Мы связались с сочинцами, они с нами согласились, и мы совместно попросили поменять домашнюю и выездную игры. Плюс, я спрашивал — почему у нас восемь игр дома, десять на выезде. Но есть объяснение: у некоторых арен очень высокая загруженность и
При этом какой бы ни был нынешний календарь, я прекрасно понимаю: в новом сезоне слишком много лимитирующих факторов. И когда люди возмущаются календарём, мне кажется, это по меньшей мере непрофессионально. Да, чем меньше лимитирующих факторов, тем календарь удобнее. Но в данном случае — Олимпиада, Евротуры, чемпионат мира. Какие могут быть
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