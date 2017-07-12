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12 июля 2017, 15:44 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Сибирь»: Календарь КХЛ значительно лучше первоначального варианта

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» довольно окончательной версией календаря на сезон-2017/18. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер клуба Кирилл Фастовский.

Почти все пожелания новосибирского клуба по календарю были учтены. Увеличить
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В среду КХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.

«Календарь значительно лучше первоначального варианта, очень многие наши пожелания были учтены, можно даже сказать, практически все. Несомненно, есть трудности, и эти трудности очевидны, объективны и ожидаемы. Просто в этот форс-мажорный сезон нужно было постараться не усложнять самим календарем всем нам жизнь. Считаю, что руководству КХЛ это удалось», — сказал Фастовский.

Согласно окончательному календарю на предстоящий сезон, «Сибирь» первый матч проведет 22 августа в Новосибирске против московского «Спартака». В сезоне-2016/17 клуб из Новосибирска набрал 83 очка в регулярном чемпионате и не смог пробиться в плей-офф.

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