«Сибирь»: Календарь КХЛ значительно лучше первоначального варианта

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В среду КХЛ опубликовала календарь на сезон-2017/18. Регулярный чемпионат стартует 21 августа и завершится 1 марта. Плей-офф начнется 3 марта.

«Календарь значительно лучше первоначального варианта, очень многие наши пожелания были учтены, можно даже сказать, практически все. Несомненно, есть трудности, и эти трудности очевидны, объективны и ожидаемы. Просто в этот форс-мажорный сезон нужно было постараться не усложнять самим календарем всем нам жизнь. Считаю, что руководству КХЛ это удалось», — сказал Фастовский.