КХЛ надеется, что ЦСКА будет играть матчи плей-офф в «Мегаспорте»
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила надежду, что московский ЦСКА сыграет в плей- офф сезона-2017/18 на арене «Мегаспорт» на Ходынке. Об этом журналистам сообщил
вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
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Армейцы проводят домашние матчи на ЛДС ЦСКА им. Боброва, вмещающий порядка 5 тысяч зрителей. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб в предстоящем сезоне пока не планирует играть на Ходынке.
«Мы неоднократно обращались в клуб по поводу его арены, и теперь будет стимул — освещение дворца наверняка не соответствует критериям. Сейчас мы проводим еще раз тестирование арен, и может этот механизм повлияет на них, — сказал Кобылянский. — У нас довольно серьезные санкции, если клуб не выполняет требования телевещателей по поводу освещенности. И мы надеемся, что это станет стимулом ЦСКА перейти на другую арену или хотя бы в
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