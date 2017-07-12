КХЛ надеется, что ЦСКА будет играть матчи плей-офф в «Мегаспорте»

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Армейцы проводят домашние матчи на ЛДС ЦСКА им. Боброва, вмещающий порядка 5 тысяч зрителей. Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб в предстоящем сезоне пока не планирует играть на Ходынке.