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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30363993/
12 июля 2017, 15:00 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

КХЛ сделала «окно» в календаре на 29 сентября на матч Джокович — Надаль в Астане

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала «окно» в календаре на 29 сентября для проведения на арене в Астане выставочного теннисного матча между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем, сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.

Календарь КХЛ сезона-2017/18 был официально презентован в среду в Москве. Регулярный чемпионат возьмет старт 21 августа, а завершится 1 марта.

«В последний момент у нас появился Надаль — Джокович на арене “Барыс”. Мы не могли отказать, сделали окно на 29 сентября. Там много событий, проводится Экспо, мы пошли навстречу. Тем более сейчас в Астане лучшая арена в КХЛ», — сказал Кобылянский журналистам.
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