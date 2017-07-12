Календарь КХЛ сезона-2017/18 был официально презентован в среду в Москве. Регулярный чемпионат возьмет старт 21 августа, а завершится 1 марта.

«В последний момент у нас появился Надаль — Джокович на арене “Барыс”. Мы не могли отказать, сделали окно на 29 сентября. Там много событий, проводится Экспо, мы пошли навстречу. Тем более сейчас в Астане лучшая арена в КХЛ», — сказал Кобылянский журналистам.