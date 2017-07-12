«Динамо» (Рига) и «Динамо» (Минск) могут провести матч на открытом воздухе
Рижское и минское «Динамо» могут провести матч на открытом воздухе в регулярном чемпионате сезона-2017/18, сообщил
вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.
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Матч зарезервирован на 20 января 2018 года.
«Есть ещё договоренность, в январе зарезервирована дата, что “Динамо” Рига и “Динамо” Минск сыграют матч на открытом воздухе в Риге», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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