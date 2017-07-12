Стал известнен календарь КХЛ на сезон-2017/18
Континентальная хоккейная лига обнародовал календарь на сезон-2017/18.
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Он станет десятым, юбилейным.
Ранее лига разослала проект календаря по клубам. Каждая команда проведёт по 56 матчей в регулярном чемпионате. Предусмотрены паузы на матчи сборной, в том числе длительный перерыв на Олимпийские игры.
Календарь на сезон-2017/18 доступен на официальном сайте КХЛ.
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