Стал известнен календарь КХЛ на сезон-2017/18

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Он станет десятым, юбилейным.



Ранее лига разослала проект календаря по клубам. Каждая команда проведёт по 56 матчей в регулярном чемпионате. Предусмотрены паузы на матчи сборной, в том числе длительный перерыв на Олимпийские игры.

Календарь на сезон-2017/18 доступен на официальном сайте КХЛ.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Календарь 10-го, юбилейного сезона КХЛ: <a href="https://t.co/yScN54HmzV">https://t.co/yScN54HmzV</a> <a href="https://t.co/9P9qGXPEc5">pic.twitter.com/9P9qGXPEc5</a></p>— КХЛ (@khl) <a href="https://twitter.com/khl/status/885099556156952576">12 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>