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12 июля 2017, 14:29 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ планирует назвать число участников сезона-2018/19 в марте

Континентальная хоккейная лига планирует назвать число участников чемпионата сезона-2018/19 в марте 2018 года, сообщил вице-президент КХЛ Георгий Кобылянский.

«В следующем сезоне состав участников хотим назвать в конце марта, чтобы владельцы и собственники арен могли начать раньше планирование. 25 из 27 клубов прислали загрузку арен, она варьируется от 3 до 79 дней. Арена “Йокерита” занята 79 дней под другие мероприятия», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.
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