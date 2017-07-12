КХЛ планирует назвать число участников сезона-2018/19 в марте

«В следующем сезоне состав участников хотим назвать в конце марта, чтобы владельцы и собственники арен могли начать раньше планирование. 25 из 27 клубов прислали загрузку арен, она варьируется от 3 до 79 дней. Арена “Йокерита” занята 79 дней под другие мероприятия», — передаёт слова Кобылянского корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.