В сезоне-2017/18 в КХЛ будет больше игр, чем в другие олимпийские сезоны

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Это больше, чем в предыдущие олимпийские сезоны. Так, в сезоне-2009/10 было сыграно 123 матча, а в сезоне-2013/14 состоялась 121 игра.

Количество неигровых дней в предстоящем сезоне КХЛ составит 48, тогда как в предыдущие олимпийские сезоны 56 и 61 матчей соответственно.