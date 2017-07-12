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12 июля 2017, 14:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

В сезоне-2017/18 в КХЛ будет больше игр, чем в другие олимпийские сезоны

В сезоне-2017/18 в КХЛ состоится 145 игр.

В сезоне-2017/18 в <span class=error>КХЛ</span> состоится 145 игр. Увеличить
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Это больше, чем в предыдущие олимпийские сезоны. Так, в сезоне-2009/10 было сыграно 123 матча, а в сезоне-2013/14 состоялась 121 игра.

Количество неигровых дней в предстоящем сезоне КХЛ составит 48, тогда как в предыдущие олимпийские сезоны 56 и 61 матчей соответственно.
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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выразила надежду, что московский ЦСКА сыграет в плей- офф сезона-2017/18 на арене «Мегаспорт» на Ходынке. Об этом журналистам сообщил вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский.
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