Линден Вей: Никогда не получится занять чье-то место, но, надеюсь, справлюсь с возложенной на меня ответственностью

Насколько этот нападающий проявит себя, увидим уже на Кубке Президента РК, а пока форвард поделился ожиданиями от сезона в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.



— Линден, с приездом! Почему решил согласиться подписать контракт с «Барысом»?

— Я искал возможность для нового старта. Был разговор о «Барысе», есть ребята, которые играют за эту команду уже долгое время. Команде нужны были новые силы. Первые два дня здесь просто превзошли мои ожидания. Счастлив быть здесь и жду с нетерпением нового сезона.



— Что-то знал о «Барысе»?

— Совсем немного. Знаю Найджела и Дастина, но о самой стране не знал практически ничего. Однако когда приехал, то был поражен. Мне все понравилось.



— Что касается команды, — познакомился со всеми?

— Я очень рад быть здесь, все ребята замечательные, немного есть языковой барьер, но планирую поработать над этим в течение сезона.



— Ну, многие играют по пять лет, но не говорят свободно по-русски. Это сложно…

— Не думаю, что смогу говорить свободно, но надеюсь хотя бы научиться нужным фразам и понимать партнеров по команде. Это новый этап моей жизни, и я рад этому.



— Придется занять место звезд «Барыса», — тех игроков, что много лет отдали этому клубу. Насколько высока ответственность?

— В хоккее всегда есть давление, и в Северной Америке — так же. Поэтому ты играешь в хоккей, учишься справляться с напряжением. Никогда не сможешь занять чье-то место, но, надеюсь, у меня получится заполнить то пространство, что осталось после тех, кто ушел. Поэтому — посмотрим, я гляжу вперед с энтузиазмом.



— КХЛ, в принципе, — новая лига для тебя: Россия, СНГ, все новое. Каковы ожидания?

— Я много с кем разговаривал до приезда сюда, многие мои друзья перебрались в КХЛ за последние пару лет, — все вернулись довольными. Я жду свежего старта, новых возможностей. Мне повезло, что «Барыс» дал мне такую возможность.



— Новая глава?

— Да, я и моя супруга, хотя она еще не приехала, рады прибыть в Казахстан, увидеть новую страну, — тем более, мне уже здесь все так нравится.