Приход ветеранов и курс молодого бойца. Как готовится к сезону «Северсталь»
Какой будет «Северсталь» в сезоне-2017/18 и замахнётся ли команда на
плей-офф.
Максимальные задачи и вторая молодость Корнеева и Рыбина
В прошлом регулярном чемпионате «Северсталь» достаточно рано прекратила борьбу за попадание в
Основания рассчитывать на успешное выполнение первой из задач имеются. По состоянию на текущий момент состав «Северстали» пополнили восемь игроков. Из легионеров стоит отметить форварда Матея Странски, отыгравшего четыре сезона в АХЛ за «Техас Старз», чешского нападающего Петра Голика, постоянно вызывающегося в состав национальной сборной на этапы Евротура, и вратаря Юлиуса Гудачека, подписанного взамен вернувшегося в «Автомобилист» Якуба Коваржа. Помимо них в команду пришли Максим Рыбин и Константин Корнеев, которые наверняка будут полны желания доказать, что их ещё рано называть ветеранами и они на многое способны. После трёх лет отсутствия в команду вернулся Александр Бумагин. Конкуренцию Гудачеку за позицию в рамке ворот составит Сергей Магарилов, который ранее уже выступал на протяжении нескольких сезонов в Череповце.
Наиболее обсуждаемым трансфером, который пока, правда, не состоялся, стало подписание просмотрового контракта с 37-летним защитником Виталием Вишневским. Неизвестно, останется ли игрок в команде, но он может стать значительным усилением для защитной линии череповчан. Не забудем, что в тренерский штаб вошёл Дмитрий Ерофеев — специалист, известный по работе в «Спартаке», «Сибири» и «Крыльях Советов». В то же время команду помимо Коваржа покинули Клэй Уилсон, Игорь Магогин, Илья Хохлов, Денис Ежов, Арсений Хацей, Александр Авцин и Роман Смирягин. Хохлов уехал в «Сочи», Ежов присоединился к «Ладе», Хацея подписал «Спартак», а Авцин отправился к Андрею Назарову в «Нефтехимик».
Зелепукин: «Вишневский не сказал последнего слова в нашей лиге»
Промежуточные итоги селекционной кампании для «Чемпионата» подвёл генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин.
— В это межсезонье в «Северсталь» пришли несколько легионеров. Решение об их подписании возникло уже после того, как вы начали работу в клубе, или оно созрело до вашего прихода?
— Когда я пришёл, эти ребята уже были на карандаше. После этого мы начали работать конкретно над предложениями.
— При их приглашении делался ли расчёт на то, что они будут мотивированы на то, чтобы попасть в состав своих сборных на Олимпиаду, или вы их рассматривали как простое усиление команды?
— И то, и другое. Конечно, мы преследовали свои цели. Игроки должны помочь команде. В это же время мы видели, что они кандидаты в олимпийские сборные своих стран. Это был один из доводов. Мы разговаривали с ними перед подписанием и знаем, что они сами мотивированы на то, чтобы сыграть хорошо в КХЛ для попадания на Олимпийские игры.
— Вы подписали вратаря Юлиуса Гудачека. Рассматривался ли он как замена вернувшемуся в «Автомобилист» Якубу Коваржу?
— Конечно. Когда мы поняли, что Коварж уходит из команды, стали искать ему замену.
— Сейчас в «Северстали» на просмотровом контракте находится защитник Виталий Вишневский. Чья была инициатива о его приглашении? Может ли он стать лидером команды и насколько вероятно подписание полноценного контракта с игроком?
— Инициатива была общей от тренерского штаба. Мы смотрели списки игроков, находившихся на рынке свободных агентов. Его кандидатура стала рассматриваться и обсуждаться среди тренерского штаба. Решили пригласить его на просмотровый контракт. Виталий приехал в очень хорошей форме. Он готов доказывать, что ещё не сказал последнего слова в нашей лиге.
Бойцовский клуб
Много интересного происходит и в клубной жизни. Так, например, 7 июля в череповецком музее металлургической промышленности прошла презентация новичков команды. Место для мероприятия было подобрано необычное, с учётом местной специфики, что даже отметили легионеры команды. Странски сказал, что до этого никогда не бывал в подобных местах. А до этого команда поработала над боевыми навыками. «Сталевары» отправились в
Но в то же время было достаточно интересно, весело. Хоккей — контактный вид спорта, много эмоций, бывают стычки и драки. Так что, я думаю, все для себя
После первого этапа предсезонной подготовки, который прошёл в Череповце, команда отправилась в Игору, что под
«Северсталь» готовится к новому сезону. В клубе твёрдо намерены добиться лучшего результата в наступающем чемпионате, чем в предыдущем. Настрой у тренеров и игроков для этого запредельный. А как всё получится — покажет сезон.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter