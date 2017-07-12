Приход ветеранов и курс молодого бойца. Как готовится к сезону «Северсталь»

Максимальные задачи и вторая молодость Корнеева и Рыбина

В прошлом регулярном чемпионате «Северсталь» достаточно рано прекратила борьбу за попадание в плей-офф, что, конечно же, не устроило никого — ни болельщиков, ни игроков, ни руководство клуба. Поэтому в новом сезоне задача, по словам генерального директора череповецкого клуба Алексея Кознева, проста — попасть в плей-офф. «Я как для себя, так и для спортсменов ставлю две задачи: попадание в плей-офф и завоевание Кубка Гагарина. Основное — плей-офф, а остальное приходит во время еды», — сказал Кознев на церемонии представления новичков команды.

Основания рассчитывать на успешное выполнение первой из задач имеются. По состоянию на текущий момент состав «Северстали» пополнили восемь игроков. Из легионеров стоит отметить форварда Матея Странски, отыгравшего четыре сезона в АХЛ за «Техас Старз», чешского нападающего Петра Голика, постоянно вызывающегося в состав национальной сборной на этапы Евротура, и вратаря Юлиуса Гудачека, подписанного взамен вернувшегося в «Автомобилист» Якуба Коваржа. Помимо них в команду пришли Максим Рыбин и Константин Корнеев, которые наверняка будут полны желания доказать, что их ещё рано называть ветеранами и они на многое способны. После трёх лет отсутствия в команду вернулся Александр Бумагин. Конкуренцию Гудачеку за позицию в рамке ворот составит Сергей Магарилов, который ранее уже выступал на протяжении нескольких сезонов в Череповце.

Наиболее обсуждаемым трансфером, который пока, правда, не состоялся, стало подписание просмотрового контракта с 37-летним защитником Виталием Вишневским. Неизвестно, останется ли игрок в команде, но он может стать значительным усилением для защитной линии череповчан. Не забудем, что в тренерский штаб вошёл Дмитрий Ерофеев — специалист, известный по работе в «Спартаке», «Сибири» и «Крыльях Советов». В то же время команду помимо Коваржа покинули Клэй Уилсон, Игорь Магогин, Илья Хохлов, Денис Ежов, Арсений Хацей, Александр Авцин и Роман Смирягин. Хохлов уехал в «Сочи», Ежов присоединился к «Ладе», Хацея подписал «Спартак», а Авцин отправился к Андрею Назарову в «Нефтехимик».

Зелепукин: «Вишневский не сказал последнего слова в нашей лиге»

Промежуточные итоги селекционной кампании для «Чемпионата» подвёл генеральный менеджер «Северстали» Валерий Зелепукин.

— В это межсезонье в «Северсталь» пришли несколько легионеров. Решение об их подписании возникло уже после того, как вы начали работу в клубе, или оно созрело до вашего прихода?

— Когда я пришёл, эти ребята уже были на карандаше. После этого мы начали работать конкретно над предложениями.

— При их приглашении делался ли расчёт на то, что они будут мотивированы на то, чтобы попасть в состав своих сборных на Олимпиаду, или вы их рассматривали как простое усиление команды?

— И то, и другое. Конечно, мы преследовали свои цели. Игроки должны помочь команде. В это же время мы видели, что они кандидаты в олимпийские сборные своих стран. Это был один из доводов. Мы разговаривали с ними перед подписанием и знаем, что они сами мотивированы на то, чтобы сыграть хорошо в КХЛ для попадания на Олимпийские игры.



— Вы подписали вратаря Юлиуса Гудачека. Рассматривался ли он как замена вернувшемуся в «Автомобилист» Якубу Коваржу?

— Конечно. Когда мы поняли, что Коварж уходит из команды, стали искать ему замену.

— Сейчас в «Северстали» на просмотровом контракте находится защитник Виталий Вишневский. Чья была инициатива о его приглашении? Может ли он стать лидером команды и насколько вероятно подписание полноценного контракта с игроком?

— Инициатива была общей от тренерского штаба. Мы смотрели списки игроков, находившихся на рынке свободных агентов. Его кандидатура стала рассматриваться и обсуждаться среди тренерского штаба. Решили пригласить его на просмотровый контракт. Виталий приехал в очень хорошей форме. Он готов доказывать, что ещё не сказал последнего слова в нашей лиге.

Бойцовский клуб

Много интересного происходит и в клубной жизни. Так, например, 7 июля в череповецком музее металлургической промышленности прошла презентация новичков команды. Место для мероприятия было подобрано необычное, с учётом местной специфики, что даже отметили легионеры команды. Странски сказал, что до этого никогда не бывал в подобных местах. А до этого команда поработала над боевыми навыками. «Сталевары» отправились в спортивно-патриотический клуб «Ортодокс», где провели занятие под руководством тренеров по боевым искусствам. Им пришлось боксировать и отрабатывать упражнения на физику, которых не встретишь на обычных хоккейных тренировках. «Я в своей практике впервые сталкиваюсь с такой тренировкой, когда используются настолько узкоспециализированые упражнения.

Но в то же время было достаточно интересно, весело. Хоккей — контактный вид спорта, много эмоций, бывают стычки и драки. Так что, я думаю, все для себя что-то уяснили в определённой степени. У кого-то, возможно, будут идеи потом", — поделился эмоциями после тренировки новичок команды Константин Корнеев. Действительно, опыт получился довольно необычный. Возможно, он закалит команду и придаст ей ещё больше бойцовских качеств, так необходимых для турнирной борьбы.

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После первого этапа предсезонной подготовки, который прошёл в Череповце, команда отправилась в Игору, что под Санкт-Петербургом. Подопечные Александра Гулявцева проведут там две недели, за которые, по словам его помощника Павла Торгаева, они будут работать над физическими кондициями, а также приступят к работе над тактикой. «В первую очередь сейчас будет набор необходимых кондиций. Ребята уже знают, что сбор будет очень тяжёлым. Но уже в рамках этих тренировок мы хотим начать работать над тактикой команды и отрабатывать те схемы, которые нам нужны. Этот сбор во многом определяющий. Он покажет, кто на что способен. И, наверно, какие-то выводы будут сделаны», — сказал Торгаев.

«Северсталь» готовится к новому сезону. В клубе твёрдо намерены добиться лучшего результата в наступающем чемпионате, чем в предыдущем. Настрой у тренеров и игроков для этого запредельный. А как всё получится — покажет сезон.