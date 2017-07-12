Роман Любимов: Долго выбирал между НХЛ и ЦСКА, но Олимпиада все перевесила
Молодой форвард объяснил почему вернулся из «Филадельфии» в родной ЦСКА.
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Видимо, что-то случилось...
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Год назад Роман Любимов, удачно выступивший на ЧМ-2016 в Москве, уехал завоевывать НХЛ. Но нынешним летом принял решение вернуться в КХЛ…
— Я много думал, потому что получил новое предложение от «Филадельфии», — рассказал Любимов уже тренируясь в ЦСКА. — Долго взвешивал все «за» и «против»… Но в итоге выбрал вариант с возвращением домой. И не жалею об этом.
— Что
— Возможность выступить на Олимпиаде. Это главное.
— А количество игрового времени?
— И это, разумеется, тоже. Если бы я еще один сезон провел так, как прошлый… То есть не всегда попадал в состав. А, когда попадал, то проводил на льду
— Жалеете, что потеряли год в НХЛ?
— Ни в коем случае! Посмотрел на лигу. Теперь знаю, какие там требования. И не исключаю возможности, что в будущем вновь туда поеду.
— Может, в этот раз вы просто не угадали с командой, как считают некоторые специалисты?
— Нет, я попал в хороший клуб. Была конкуренция, были тяжелые моменты… В конце сезона я долго не попадал в состав. Но так и не получил ответа — почему это происходит, в чем там дело…
— Говорят, что в «Филадельфии» русских игроков не любят.
— Ну
— У вас с главным тренером контакт в НХЛ не сложился?
— Я много и хорошо общался с тренером нападающих, который тренировал неиграющий состав. Вот и сейчас ему написал, что подписал контракт с ЦСКА. Договорились, что будем на связи.
— По лицу видно, что настроение у вас хорошее. Рады вернуться домой?
— Конечно, здорово. Здесь с любым человеком можно спокойно поговорить, не напрягаясь и не думая о переводе. Поэтому и на тренировках получаю массу удовольствия. От самого процесса.
— Сильно ЦСКА изменился за год?
— Пришли новые ребята… Да я и сам теперь как бы новичок! Но все нормально. Сезон будет длинным. Надеюсь, что за это время и коллектив у нас сколотится отличный.
— Ваше место в раздевалке
— Я, когда зашел, сразу увидел, что на моем месте есть табличка с моей фамилией. Так что все в порядке.
— Никитин какой задачей на сезон вас встретил?
— Собрания еще не было — ждем ребят, которые выступали за сборную на чемпионате мира и пока отдыхают. Но цель на сезон и без того понятна — Кубок Гагарина. А вот каким путем мы к ней пойдем — тренеры подскажут.
— А на психологию такая высокая цель не давит? Учитывая, что ЦСКА уже в четвертый раз, кряду, будет ее штурмовать, считаясь одним из фаворитов?
— Наоборот, мы привыкли, что каждый год такая цель. И да, получается так, что нам совсем
— На ваш взгляд есть у ЦСКА сейчас лидер в команде?
— Каждый должен быть лидером, готовым взять игру на себя. У
— Вы таким мотором стать готовы?
— Всегда готов.
— Болельщики видели вас на матче ЦСКА — «Анжи». Интересуются — еще придете?
— Если время позволит — я всегда «за».
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