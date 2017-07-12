Роман Любимов: Долго выбирал между НХЛ и ЦСКА, но Олимпиада все перевесила

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Год назад Роман Любимов, удачно выступивший на ЧМ-2016 в Москве, уехал завоевывать НХЛ. Но нынешним летом принял решение вернуться в КХЛ…

— Я много думал, потому что получил новое предложение от «Филадельфии», — рассказал Любимов уже тренируясь в ЦСКА. — Долго взвешивал все «за» и «против»… Но в итоге выбрал вариант с возвращением домой. И не жалею об этом.

— Что все-таки оказалось решающим фактором в вашем выборе, который перевесил все остальные?

— Возможность выступить на Олимпиаде. Это главное.

— А количество игрового времени?

— И это, разумеется, тоже. Если бы я еще один сезон провел так, как прошлый… То есть не всегда попадал в состав. А, когда попадал, то проводил на льду пять-семь минут… Без игровой практики тяжело держать высокий уровень. Даже если много работаешь на тренировках.

— Жалеете, что потеряли год в НХЛ?

— Ни в коем случае! Посмотрел на лигу. Теперь знаю, какие там требования. И не исключаю возможности, что в будущем вновь туда поеду.

— Может, в этот раз вы просто не угадали с командой, как считают некоторые специалисты?

— Нет, я попал в хороший клуб. Была конкуренция, были тяжелые моменты… В конце сезона я долго не попадал в состав. Но так и не получил ответа — почему это происходит, в чем там дело…

— Говорят, что в «Филадельфии» русских игроков не любят.

— Ну Ваня-то Проворов — русский парень. А у него там все хорошо. Так что ерунда это все.

— У вас с главным тренером контакт в НХЛ не сложился?

— Я много и хорошо общался с тренером нападающих, который тренировал неиграющий состав. Вот и сейчас ему написал, что подписал контракт с ЦСКА. Договорились, что будем на связи.

— По лицу видно, что настроение у вас хорошее. Рады вернуться домой?

— Конечно, здорово. Здесь с любым человеком можно спокойно поговорить, не напрягаясь и не думая о переводе. Поэтому и на тренировках получаю массу удовольствия. От самого процесса.

— Сильно ЦСКА изменился за год?

— Пришли новые ребята… Да я и сам теперь как бы новичок! Но все нормально. Сезон будет длинным. Надеюсь, что за это время и коллектив у нас сколотится отличный.

— Ваше место в раздевалке кто-то уже успел занять?

— Я, когда зашел, сразу увидел, что на моем месте есть табличка с моей фамилией. Так что все в порядке.

— Никитин какой задачей на сезон вас встретил?

— Собрания еще не было — ждем ребят, которые выступали за сборную на чемпионате мира и пока отдыхают. Но цель на сезон и без того понятна — Кубок Гагарина. А вот каким путем мы к ней пойдем — тренеры подскажут.

— А на психологию такая высокая цель не давит? Учитывая, что ЦСКА уже в четвертый раз, кряду, будет ее штурмовать, считаясь одним из фаворитов?

— Наоборот, мы привыкли, что каждый год такая цель. И да, получается так, что нам совсем чуть-чуть каждый раз не хватает. Надо просто это чуть-чуть однажды переломить и довести дело до конца. Надеюсь, что в этом сезоне нам это удастся.

— На ваш взгляд есть у ЦСКА сейчас лидер в команде?

— Каждый должен быть лидером, готовым взять игру на себя. У кого-то сегодня неудачный день, у кого-то завтра. Но в команде всегда должны быть «моторы», которые заведут всю команду и потащат ее за собой.

— Вы таким мотором стать готовы?

— Всегда готов.

— Болельщики видели вас на матче ЦСКА — «Анжи». Интересуются — еще придете?

— Если время позволит — я всегда «за».