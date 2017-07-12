Агент: ООО «ХК «Динамо» предоставит игрокам юридическую поддержку в вопросе выплат долгов

4 июля 42 игрока «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов из-за долгов за три месяца, которые перед ними имеет АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Позже такой же статус получили капитан «Динамо» в прошлом сезоне форвард Алексей Терещенко, а также защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский. Никулин и Вишневский, а также ряд игроков с действовавшими на тот момент контрактами подписали новые соглашения с ООО «ХК «Динамо». В середине июня Терещенко сообщил, что не будет играть за клуб, пока не будут выплачены долги перед игроками, другими сотрудниками клуба и детско-юношеской школы.

«Сейчас он [Терещенко] прекрасно понимает, что одно с другим никак не связано: у него в приоритете — выступление за свой родной клуб. По мере возможности будет решаться вопрос с долгами, тем более что новый клуб в этом вопросе обещал игрокам юридическую поддержку, — сказал Матвеев. — Алексей общался с новым руководством “Динамо”, и стороны нашли компромисс. Что касается вопроса погашения задолженности, то никакой ясности в этом вопросе пока нет — скорее всего, АНО ОХК “Динамо” будет банкротиться».