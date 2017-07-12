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12 июля 2017, 12:33 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Агент: ООО «ХК «Динамо» предоставит игрокам юридическую поддержку в вопросе выплат долгов

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ООО «Хоккейный клуб «Динамо» обещал игрокам клуба юридическую поддержку в вопросе выплат задолженностей. Об этом ТАСС сообщил агент ряда игроков команды Валерий Матвеев.

Ранее 42 игрока Динамо получили статус неограниченно свободных агентов <nobr>из-за </nobr>долгов за три месяца которые перед ними имеет АНО Объединенный хоккейный клуб Динамо Увеличить
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4 июля 42 игрока «Динамо» получили статус неограниченно свободных агентов из-за долгов за три месяца, которые перед ними имеет АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо». Позже такой же статус получили капитан «Динамо» в прошлом сезоне форвард Алексей Терещенко, а также защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский. Никулин и Вишневский, а также ряд игроков с действовавшими на тот момент контрактами подписали новые соглашения с ООО «ХК «Динамо». В середине июня Терещенко сообщил, что не будет играть за клуб, пока не будут выплачены долги перед игроками, другими сотрудниками клуба и детско-юношеской школы.

«Сейчас он [Терещенко] прекрасно понимает, что одно с другим никак не связано: у него в приоритете — выступление за свой родной клуб. По мере возможности будет решаться вопрос с долгами, тем более что новый клуб в этом вопросе обещал игрокам юридическую поддержку, — сказал Матвеев. — Алексей общался с новым руководством “Динамо”, и стороны нашли компромисс. Что касается вопроса погашения задолженности, то никакой ясности в этом вопросе пока нет — скорее всего, АНО ОХК “Динамо” будет банкротиться».

Воспитанник школы «Динамо» Терещенко выступал за клуб с 1998 по 2005 годы, а также играет за него с 2014 года. В составе бело-голубых стал чемпионом России в 2000 и 2005 годах, является чемпионом суперлиги в составе «Ак Барса» (2006) и «Салавата Юлаева» (2008). В 2010 году в составе «Ак Барса» выиграл Кубок Гагарина. В сборной России стал чемпионом мира в 2008, 2009 и 2012 годах.

Динамо М
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