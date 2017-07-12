Агент: ООО «ХК «Динамо» предоставит игрокам юридическую поддержку в вопросе выплат долгов
МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. ООО «Хоккейный клуб «Динамо» обещал игрокам клуба юридическую поддержку в вопросе выплат задолженностей. Об этом ТАСС сообщил агент ряда игроков команды Валерий Матвеев.
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«Сейчас он [Терещенко] прекрасно понимает, что одно с другим никак не связано: у него в приоритете — выступление за свой родной клуб. По мере возможности будет решаться вопрос с долгами, тем более что новый клуб в этом вопросе обещал игрокам юридическую поддержку, — сказал Матвеев. — Алексей общался с новым руководством “Динамо”, и стороны нашли компромисс. Что касается вопроса погашения задолженности, то никакой ясности в этом вопросе пока нет — скорее всего, АНО ОХК “Динамо” будет банкротиться».
Воспитанник школы «Динамо» Терещенко выступал за клуб с 1998 по 2005 годы, а также играет за него с 2014 года. В составе