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12 июля 2017, 12:21 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Панин в «Салават». Таблица трансферов

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Григоренко и Нестеров перешли в ЦСКА, Зарипов вернулся в «Ак Барс», а Панина взял «Салават Юлаев» — в трансферах недели.

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Западная конференция

На Западе всё внимание опять к себе приковал московский ЦСКА, который продолжил агрессивную трансферную политику. «Армейцы» смогли вернуть из Северной Америки форварда Михаила Григоренко, а также выкупили у «Трактора» права на защитника Никиту Нестерова, с которым также заключили соглашение на три сезона. Кроме этого, они продлили контракт с нападающим Павлом Карнауховым.

Финский «Йокерит» продолжил укреплять свой состав, пригласив в команду защитника Мэтта Гилрой, выступавшего ранее за «Атлант» и «Спартак». Форвард Игорь Игнатушкин принял решение сменить «Сочи» на московское «Динамо», а Кирилл Пилипенко ушёл из стана москвичей в родной Екатеринбург, где подписал контракт с «Автомобилистом».

К минскому «Динамо» присоединился новый главный тренер Горди Дуайер, команду покинул защитник Кирилл Готовец, решивший попытать счастья в АХЛ, в системе клуба «Виннипег Джетс». Новичком же стал игрок обороны Владимир Денисов, с которым ранее расторг договор челябинский «Трактор».

Нападающий Илья Ковальчук принял решение остаться в петербургском СКА и продлил соглашение с командой на один сезон. «Одним из ключевых факторов стали грядущие Олимпийские игры. Так случилось, что в этом году на них попадут только игроки, представляющие европейские чемпионаты и КХЛ. Конечно, особенно важно было остаться в СКА, потому что за время своего выступления в КХЛ я играл только здесь, с огромной теплотой отношусь и к клубу, и к болельщикам», — сказал Ковальчук.

Восточная конференция

На Востоке состоялось долгожданное возвращение Даниса Зарипова в казанский «Ак Барс» после четырёх сезонов в составе магнитогорского «Металлурга». Кроме этого, двухлетний контракт с ними заключил шведский центрфорвард Антон Ландер, который уже присоединился к команде. «В первую очередь при переходе сыграло роль возвращение домой, хочется здесь жить и играть. Да и “Ак Барс” давно не выигрывал Кубок Гагарина, сейчас перед клубом стоят самые высокие задачи — это всё и сказалось на моём возвращении домой», — сказал Зарипов «Чемпионату».

Омский «Авангард» заключил соглашение с центрфорвардом оборонительного плана белорусом Андреем Стасем. Роман Людучин стал новичком клуба «Куньлунь Ред Стар», а «Салават Юлаев» предложил контракт защитнику Григорию Панину, имеющему не лучшую репутацию в лиге. «Ключевым фактором при выборе нового клуба стало то, что “Салават Юлаев” ставит перед собой большую цель — чемпионство. Переговоры прошли нормально, без каких-либо проблем. Касательно матчей против “Ак Барса” — для меня все игры принципиальные, учитывая мою историю дисквалификаций», — сказал Панин «Чемпионату».

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