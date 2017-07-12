«Динамо» (Москва) уже подписало контракты более чем с 20 хоккеистами

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На прошлой неделе 42 игрока АНО ОХК «Динамо» (Москва) получили статус неограниченно свободных агентов. До участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 допущено ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва). Ранее хоккейный агент Александр Черных сообщил «Р-Спорт», что контракты с новой структурой подписали Яков Рылов, Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин и Артем Подшендялов.

По информации собеседника агентства, на данный момент на контрактах в структуре ООО «Хоккейный клуб «Динамо» уже находятся более 20 игроков. Большинство хоккеистов — это выступавшие в составе «бело-голубых» в прошлом сезоне на уровне КХЛ и ВХЛ. С рядом игроков, такими как нападающие Алексей Терещенко, Николай Жердев и защитник Юусо Хиетанен, переговоры все еще ведутся.