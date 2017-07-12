Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30361176/
12 июля 2017, 12:05 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Динамо» (Москва) уже подписало контракты более чем с 20 хоккеистами

МОСКВА, 12 июл — Р-Спорт, Александр Рогулев. Московское «Динамо» на сегодняшний день подписало контракты более чем с 20 хоккеистами, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к столичному клубу.

<em>МОСКВА 12 <span class=error>июл</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Московское Динамо на сегодняшний день подписало контракты более чем с 20 хоккеистами сообщил агентству Р-Спорт источник близкий к столичному клубу. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

На прошлой неделе 42 игрока АНО ОХК «Динамо» (Москва) получили статус неограниченно свободных агентов. До участия в чемпионате КХЛ сезона-2017/18 допущено ООО «Хоккейный клуб «Динамо» (Москва). Ранее хоккейный агент Александр Черных сообщил «Р-Спорт», что контракты с новой структурой подписали Яков Рылов, Мартиньш Карсумс, Андрей Кутейкин и Артем Подшендялов.

По информации собеседника агентства, на данный момент на контрактах в структуре ООО «Хоккейный клуб «Динамо» уже находятся более 20 игроков. Большинство хоккеистов — это выступавшие в составе «бело-голубых» в прошлом сезоне на уровне КХЛ и ВХЛ. С рядом игроков, такими как нападающие Алексей Терещенко, Николай Жердев и защитник Юусо Хиетанен, переговоры все еще ведутся.

Динамо М
Новости Матчи Состав
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Хоккеисты Никулин и Вишневский подпишут контракты с «Динамо» на два года

Хоккеисты Никулин и Вишневский подпишут контракты с «Динамо» на два года

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитники Илья Никулин и Дмитрий Вишневский подпишут двухлетние контракты с московским хоккейным клубом «Динамо». Об этом ТАСС сообщил агент игроков Валерий Матвеев.
Еще 7 новостей  Все новости
11 июля

Красотка, ушедшая от ливанского миллионера к испанскому футболисту. Фото

Хоккеист: приехал в больницу с аппендицитом – проснулся инвалидом

Овечкин снял рубашку и спел с Boney M на своей свадьбе. Видео