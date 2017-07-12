Хоккеисты Никулин и Вишневский подпишут контракты с «Динамо» на два года

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Оба хоккеиста, а также капитан «Динамо» в прошлом сезоне Алексей Терещенко обратились в арбитраж Континентальной хоккейной лиги с требованием присвоить им статус неограниченно свободных агентов. Это связано с тем, что АНО «Объединенный хоккейный клуб «Динамо», с которыми у игроков были подписаны контракты, не выплачивает им зарплату в течение трех месяцев. Ранее аналогичный статус был присвоен 42 игрокам «Динамо». Никулин и Вишневский планируют подписать контракты с новым юридическим лицом, представляющим хоккейный клуб «Динамо» — ООО «ХК «Динамо».

«Никулин, Вишневский и Терещенко получили статус неограниченно свободных агентов. Сегодня Никулин и Вишневский, получившие этот статус вчера вечером, подпишут двухлетние контракты с «Динамо», — сказал Матвеев.

По словам агента, Терещенко сейчас проходит реабилитацию после травмы. «У него в приоритете то, чтобы остаться в своем родном клубе. К полноценным тренировкам он сможет приступить в августе после прохождения медосмотра, и тогда уже вопрос по нему будет решаться», — отметил агент.

Никулин провел за «Динамо» последние три сезона, в составе клуба он становился чемпионом России 2005 года. Вишневский выиграл Кубок Гагарина, будучи игроком «Динамо», в 2012 и 2013 годах.