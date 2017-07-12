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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30359754/
12 июля 2017, 10:30 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Илья Шипов подписал двухлетний контракт с «Сибирью»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Хоккейный клуб «Сибирь» договорился о подписании двухлетнего контракта с центральным нападающим Ильёй Шиповым.

Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеист является воспитанником «Кристалла» из Электростали, откуда перешёл в московское «Динамо». В КХЛ дебютировал в сезоне 2015/2016 — 22 матча в регулярном чемпионате и 9 (3+6) очков, в кубке Гагарина-2016 сыграл 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка. В прошлом сезоне в КХЛ Шипов сыграл 11 матчей, в ВХЛ — 17 матчей за «Динамо» из Балашихи. Летом 2016 в составе олимпийской сборной России играл на SochiHockeyOpen- 3 матча и 1 (0+1) очко.

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