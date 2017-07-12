Илья Шипов подписал двухлетний контракт с «Сибирью»

Об этом информирует официальный сайт новосибирской команды Континентальной хоккейной лиги.

Хоккеист является воспитанником «Кристалла» из Электростали, откуда перешёл в московское «Динамо». В КХЛ дебютировал в сезоне 2015/2016 — 22 матча в регулярном чемпионате и 9 (3+6) очков, в кубке Гагарина-2016 сыграл 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка. В прошлом сезоне в КХЛ Шипов сыграл 11 матчей, в ВХЛ — 17 матчей за «Динамо» из Балашихи. Летом 2016 в составе олимпийской сборной России играл на SochiHockeyOpen- 3 матча и 1 (0+1) очко.