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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30359507/
12 июля 2017, 10:17 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

«Слован» и «Адмирал» ещё имеют долги по зарплате за прошлый сезон

Братиславский «Слован» и владивостокский «Адмирал» имеют задолженности по оплате труда за прошлый сезон КХЛ, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе лиги.

«По состоянию на 11 июля 2017 года из 27 клубов, выступающих в чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18, задолженности по оплате труда и/или индивидуальным бонусам и командным премиям за сезон-2016/17 имеют два клуба. В КХЛ на данный момент нет документов, подтверждающих погашение задолженностей, от «Слована» и «Адмирала», — сообщили в лиге.

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Новости КХЛ

Генменеджер «Адмирала»: Клуб погасил долги перед хоккеистами

Генменеджер «Адмирала»: Клуб погасил долги перед хоккеистами

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Адмирал» погасил задолженность перед игроками команды за прошлый сезон. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер владивостокского клуба Ильдар Мухометов.
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