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12 июля 2017, 10:13 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Защитник сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов пополнил ряды минского «Динамо»

Обновлено: 10:30
Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов пополнил ряды минского «Динамо», сообщили БЕЛТА в пресс-служба клуба.

Воспитанник <span class=error>новополоцкой</span> школы хоккея имел действующий контракт с челябинским Трактором но расторг его <nobr>из-за </nobr>разногласий с руководством клуба по смене гражданства. Увеличить
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Воспитанник новополоцкой школы хоккея имел действующий контракт с челябинским «Трактором», но расторг его из-за разногласий с руководством клуба по смене гражданства. С минским «Динамо» достигнута договоренность о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год. Владимир Денисов с 2009 по 2013 год уже успешно защищал цвета белорусской команды, был ассистентом капитана и даже примерял капитанскую нашивку в нескольких матчах. Всего на счету защитника 148 матчей в составе «Динамо», в которых он забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач. После расставания с минским клубом он выступал за нижегородское «Торпедо», казанский Ак Барс и «Трактор».

В рядах национальной сборной Беларуси Владимир Денисов выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.

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