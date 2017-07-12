Защитник сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов пополнил ряды минского «Динамо»

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Воспитанник новополоцкой школы хоккея имел действующий контракт с челябинским «Трактором», но расторг его из-за разногласий с руководством клуба по смене гражданства. С минским «Динамо» достигнута договоренность о подписании одностороннего контракта, рассчитанного на один год. Владимир Денисов с 2009 по 2013 год уже успешно защищал цвета белорусской команды, был ассистентом капитана и даже примерял капитанскую нашивку в нескольких матчах. Всего на счету защитника 148 матчей в составе «Динамо», в которых он забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач. После расставания с минским клубом он выступал за нижегородское «Торпедо», казанский Ак Барс и «Трактор».

В рядах национальной сборной Беларуси Владимир Денисов выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.