Защитник сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов пополнил ряды минского «Динамо»
12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник сборной Беларуси по хоккею Владимир Денисов пополнил ряды минского «Динамо», сообщили БЕЛТА в
пресс-служба клуба.
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Видимо, что-то случилось...
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Воспитанник новополоцкой школы хоккея имел действующий контракт с челябинским «Трактором», но расторг его
В рядах национальной сборной Беларуси Владимир Денисов выступал на девяти чемпионатах мира и Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере.
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