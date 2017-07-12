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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/30359321/
12 июля 2017, 9:55 | Хоккей: КХЛ | Прессбол

Дмитрий Коробов: Почему-то все думают, что спортсмены ничего не делают и просто так получают деньги

Защитник минского «Динамо» и сборной Беларуси Дмитрий Коробов поделился соображениями о новом главном тренере «зубров» Горди Дуайере и поведал об особенностях предсезонки. Ответы воспитанника новополоцкого хоккея приводит «Спортивная панорама».

Защитник минского Динамо и сборной <span class=error>Беларуси</span> Дмитрий Коробов поделился соображениями о новом главном тренере зубров <span class=error>Горди</span> <span class=error>Дуайере</span> и поведал об особенностях <span class=error>предсезонки</span>. Ответы воспитанника <span class=error>новополоцкого</span> хоккея приводит Спортивная панорама. Увеличить
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Как работается с новым главным тренером Горди Дуайером?

Вне зависимости от того, кто руководит командой, в предсезонке легкой работы не бывает. Под руководством любого тренера подготовка к чемпионату всегда проходит тяжело. Дуайер в этом плане не исключение.

Заметили отличия между ним и Крэйгом Вудкрофтом, который возглавлял «Динамо» в прошлом сезоне?

Стили у них похожие. Оба эти наставника проповедуют интенсивный хоккей. Поэтому на тренировке нужно работать усердно. Возможно, какие-то отличия будут в тактическом подходе, но теории пока не было.

Североамериканские специалисты, возможно, все в чем-то похожи.

Не берусь так категорично сравнивать. Каждый наставник уникален. Думаю, разницу можно будет увидеть чуть позже, по ходу сезона.

Впереди много изнурительной физической работы, которая мало кому по душе…

Почему-то все считают, что спортсмены вообще ничего не делают и просто так получают деньги. Мало кто знает о том, что это на самом деле труд. Предсезонка — всегда непросто. Но мы будем работать усердно ради того, чтобы в будущем радовать болельщиков победами, и хотим остаться на том же уровне, которого достигли в прошлом году.

Многие болельщики в связи с уходом Крэйга делают не самые благоприятные прогнозы на сезон. Можете как-нибудь обнадежить скептиков?

Если честно, практически не читаю прессу. Поэтому мне сложно делать вывод о том, чего от нас ждут болельщики. Но могу заверить, что прежде всего мы играем для тех людей, которые переживают за нас на трибунах. Мы будем биться за болельщиков, за страну, за клуб и за город.

Динамо Мн
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