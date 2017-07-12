Датский форвард Йенсен с опытом игры в НХЛ перешёл в «Йокерит»

Об этом информирует официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон, с опцией продления до 2019 года.

В сезоне-2016/17 датский хоккеист провёл 7 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», а также 70 игр в Американской хоккейной лиге за «Хартфорд». На счету игрока 55 (32+23) очков. Всего в НХЛ на счету Йенсена 31 матч и 6 (3+3) очков за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс».