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12 июля 2017, 9:40 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Датский форвард Йенсен с опытом игры в НХЛ перешёл в «Йокерит»

Тема: Переходы КХЛ 2016/2017

Финский клуб КХЛ «Йокерит» объявил о заключении контракта с нападающим Никласом Йенсеном.

Об этом информирует официальный сайт команды Континентальной хоккейной лиги. Соглашение между игроком и клубом рассчитано на один сезон, с опцией продления до 2019 года.

В сезоне-2016/17 датский хоккеист провёл 7 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в составе «Нью-Йорк Рейнджерс», а также 70 игр в Американской хоккейной лиге за «Хартфорд». На счету игрока 55 (32+23) очков. Всего в НХЛ на счету Йенсена 31 матч и 6 (3+3) очков за «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Ванкувер Кэнакс».

Йокерит
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