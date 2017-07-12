Обзор дня: интрига на ровном месте

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Лига до последнего сохраняет интригу по календарю. Напомним, что он появится сегодня после обеда, когда до турнира останется чуть больше месяца. Вчера к вечеру свой календарь обнародовала АХЛ, а НХЛ сделала это совсем давно. Но у нас своя специфика. Елки, концерты, выступление национальной команды, обширная география, а еще десять дней назад не было известно, будут ли допущен до турнира один клуб, который и не имел права получать разрешение, но у нас нет никаких правил. Более того, до 1 июля по контрактным обязательствам (а это все-таки не только зарплата, но и премии с бонусами) не рассчиталось 4−5 клубов и их бы тоже вполне можно было снять с турнира. Но у нас своя специфика, повторяю я второй раз. Лига разослала в города усеченный календарь, там указано лишь то, в какие даты проводит матчи их клуб. Это сделано для того, чтобы календарь раньше времени не был «слит» в интернет. Да мы вообще не должны париться из-за календаря с мая, как только утвердили участников. Календарь в нормальном турнире это такая штука, которая готовится минут пять по определенным формулам, а не так, как у нас. Говорят, что клубы все-таки пробили серии из четырех матчей, а не из семи-восьми. Тоже ничего хорошего, конечно, но лучше, чем раньше. Не исключено, что в лиге на это и рассчитывали.

ПЕРЕХОД ПАНИНА…

Григорий Панин оказался не нужен Зинэтуле Билялетдинову, хотя против него ничего не имели менеджеры «Ак Барса», а тут появился вариант с уфимским клубом, и «Салават Юлаев» сразу же взял игрока. Меня даже не волнует сумма перехода (не исключено, что в Уфе сэкономили). В конце концов, Панин бы пригодился любому топ-клубу, несмотря на его очевидные проблемы с удалениями. Беда Григория в том, что он может получить две минуты на ровном месте, но отнеситесь к этому правильно. Вы же не считаете плохим вратаря, который нет-нет, но и пропустит, а нападающий не реализовывает и 10 процентов бросков. У Панина просто другая слабость. Зато он жесткий, его невозможно обыграть один в один и он не спасует ни перед кем. Может получить 50 минут штрафа в одном матче (но уже к этому времени все для ЦСКА было кончено) или дисквалификацию на 8 игр, но это все-таки редкость. Леонид Вайсфельд опять над всеми посмеялся.

… И ДЕНИСОВА.

Владимир Денисов не долго был без работы и подписал контракт с минским «Динамо». Не знаю, устроили ли его условия, но понятно, что выбор у еще одного жесткого защитника был невелик. Он — легионер, а все клубы уже определились с легионерами. Хотя я не понимаю, почему упустили момент динамовцы из Москвы. Им-то как раз и не хватает такого хоккеиста. Не Карсумсу же за всех отдуваться. Денисов уехал из «Трактора» совсем недавно и это было неожиданный ход челябинцев, но все случилось именно из-за паспорта. Решено было потратить одну легионерскую вакансию на форварда, и в марте мы узнаем, сыграла ли эта ставка. Но минчан можно поздравить с приобретением.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Егор Бабенко заключил контракт с "Ладой". <a href="https://t.co/l1X4BmwfIQ">pic.twitter.com/l1X4BmwfIQ</a></p>— ХК «Лада» Тольятти (@hc_lada) <a href="https://twitter.com/hc_lada/status/884769423483076609">11 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

МОЛОДОЙ БАБЕНКО — В «ЛАДЕ».