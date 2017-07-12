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12 июля 2017, 9:34 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Обзор дня: интрига на ровном месте

Сегодня КХЛ обнародует календарь турнира, но никакого праздника быть не должно, так как лига запоздала с этой новостью на пару месяцев. Жесткий защитник со своими недостатками пополнил «Салават Юлаев», а в Тольятти дадут шанс молодому форварду.

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО. Увеличить
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Лига до последнего сохраняет интригу по календарю. Напомним, что он появится сегодня после обеда, когда до турнира останется чуть больше месяца. Вчера к вечеру свой календарь обнародовала АХЛ, а НХЛ сделала это совсем давно. Но у нас своя специфика. Елки, концерты, выступление национальной команды, обширная география, а еще десять дней назад не было известно, будут ли допущен до турнира один клуб, который и не имел права получать разрешение, но у нас нет никаких правил. Более того, до 1 июля по контрактным обязательствам (а это все-таки не только зарплата, но и премии с бонусами) не рассчиталось 4−5 клубов и их бы тоже вполне можно было снять с турнира. Но у нас своя специфика, повторяю я второй раз. Лига разослала в города усеченный календарь, там указано лишь то, в какие даты проводит матчи их клуб. Это сделано для того, чтобы календарь раньше времени не был «слит» в интернет. Да мы вообще не должны париться из-за календаря с мая, как только утвердили участников. Календарь в нормальном турнире это такая штука, которая готовится минут пять по определенным формулам, а не так, как у нас. Говорят, что клубы все-таки пробили серии из четырех матчей, а не из семи-восьми. Тоже ничего хорошего, конечно, но лучше, чем раньше. Не исключено, что в лиге на это и рассчитывали.

ПЕРЕХОД ПАНИНА…

Григорий Панин оказался не нужен Зинэтуле Билялетдинову, хотя против него ничего не имели менеджеры «Ак Барса», а тут появился вариант с уфимским клубом, и «Салават Юлаев» сразу же взял игрока. Меня даже не волнует сумма перехода (не исключено, что в Уфе сэкономили). В конце концов, Панин бы пригодился любому топ-клубу, несмотря на его очевидные проблемы с удалениями. Беда Григория в том, что он может получить две минуты на ровном месте, но отнеситесь к этому правильно. Вы же не считаете плохим вратаря, который нет-нет, но и пропустит, а нападающий не реализовывает и 10 процентов бросков. У Панина просто другая слабость. Зато он жесткий, его невозможно обыграть один в один и он не спасует ни перед кем. Может получить 50 минут штрафа в одном матче (но уже к этому времени все для ЦСКА было кончено) или дисквалификацию на 8 игр, но это все-таки редкость. Леонид Вайсфельд опять над всеми посмеялся.

… И ДЕНИСОВА.

Владимир Денисов не долго был без работы и подписал контракт с минским «Динамо». Не знаю, устроили ли его условия, но понятно, что выбор у еще одного жесткого защитника был невелик. Он — легионер, а все клубы уже определились с легионерами. Хотя я не понимаю, почему упустили момент динамовцы из Москвы. Им-то как раз и не хватает такого хоккеиста. Не Карсумсу же за всех отдуваться. Денисов уехал из «Трактора» совсем недавно и это было неожиданный ход челябинцев, но все случилось именно из-за паспорта. Решено было потратить одну легионерскую вакансию на форварда, и в марте мы узнаем, сыграла ли эта ставка. Но минчан можно поздравить с приобретением.

МОЛОДОЙ БАБЕНКО — В «ЛАДЕ».

Егор Бабенко подписал двухлетний контракт с «Ладой», причем, это был тот редкий случай, когда ЦСКА не купил хоккеиста, а продал его. Права-то принадлежали красно-синим. Бабенко родился и начинал играть в хоккей в Тюмени, получил казахское гражданство, но за сборную не заигран (а то не было бы никакой «Лады»). В 2015 году он отправился в Западную лигу, провел два неплохих сезона по статистике, но не был выбран на драфте НХЛ ни в 2016 году (когда считался 105-м в рейтинге скаутов), ни в этом. Почему? Кто бы знал. На это можно посмотреть с другой стороны. Если Бабенко поедет в Америку, то подпишет всего годичный контракт новичка, а потом будет бороться за хороший контракт. Бабенко пытался пробиться в «Аризону», и самая главная характеристика игрока в том, что он не смог попасть в состав. Если уж «койоты» не заинтересовались, вероятно, вообще все плохо. Но Артис Аболс найдет применение Егору, если форвард сам захочет.
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