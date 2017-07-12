Обзор дня: интрига на ровном месте
Сегодня КХЛ обнародует календарь турнира, но никакого праздника быть не должно, так как лига запоздала с этой новостью на пару месяцев. Жесткий защитник со своими недостатками пополнил «Салават Юлаев», а в Тольятти дадут шанс молодому форварду.
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Видимо, что-то случилось...
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Лига до последнего сохраняет интригу по календарю. Напомним, что он появится сегодня после обеда, когда до турнира останется чуть больше месяца. Вчера к вечеру свой календарь обнародовала АХЛ, а НХЛ сделала это совсем давно. Но у нас своя специфика. Елки, концерты, выступление национальной команды, обширная география, а еще десять дней назад не было известно, будут ли допущен до турнира один клуб, который и не имел права получать разрешение, но у нас нет никаких правил. Более того, до 1 июля по контрактным обязательствам (а это
ПЕРЕХОД ПАНИНА…
Григорий Панин оказался не нужен Зинэтуле Билялетдинову, хотя против него ничего не имели менеджеры «Ак Барса», а тут появился вариант с уфимским клубом, и «Салават Юлаев» сразу же взял игрока. Меня даже не волнует сумма перехода (не исключено, что в Уфе сэкономили). В конце концов, Панин бы пригодился любому
… И ДЕНИСОВА.
Владимир Денисов не долго был без работы и подписал контракт с минским «Динамо». Не знаю, устроили ли его условия, но понятно, что выбор у еще одного жесткого защитника был невелик. Он — легионер, а все клубы уже определились с легионерами. Хотя я не понимаю, почему упустили момент динамовцы из Москвы.
МОЛОДОЙ БАБЕНКО — В «ЛАДЕ».
Егор Бабенко подписал двухлетний контракт с «Ладой», причем, это был тот редкий случай, когда ЦСКА не купил хоккеиста, а продал его.
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