КХЛ. 15 июля минское «Динамо» проведет День открытых дверей
Минское «Динамо» вышло из отпуска и готовится к новому сезону. По этому поводу в клубе решили пригласить всех болельщиков на День открытых дверей, который пройдет на 15 июля.
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Как сказано на официальном сайте «зубров», все желающие смогут посетить вечернюю или утреннюю тренировку, познакомиться с новым главным тренером и даже побывать на его
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