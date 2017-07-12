КХЛ. 15 июля минское «Динамо» проведет День открытых дверей

Как сказано на официальном сайте «зубров», все желающие смогут посетить вечернюю или утреннюю тренировку, познакомиться с новым главным тренером и даже побывать на его пресс-конференции. Проход болельщиков на арену осуществляется через ресторан «Спарт» рядом с партером (с левой стороны под главной лестницей). Вход на мероприятия — свободный. Расписание: 10:00 — утренняя тренировка команды; 12:30 — первый в новом сезоне в клубной зоне выпуск «Динамо-ТВ-шоу». Вас ждет знакомство с новым тренерским штабом команды, а также общение сразу с 12 игроками основного состава. Теперь наш стрим будет доступен не только на Youtube, но и ВКонтакте; 15:00 — пресс-конференция главкома Горди Дуайера, за которой вживую сможет наблюдать любой болельщик; 16:00 — в фан-доме «Динамо» пройдет очередная встреча коллекционеров хоккейных карточек и меморабилий; 17:30 — вечерняя тренировка команды «Динамо-Минск» (раскроем маленький секрет: на всех тренеров команды будут закреплены микрофоны); 19:30 — финал третьего сезона паб-квиза «Динамо» в нашем фан-доме; 22:00 — по завершении квиза традиционная вечеринка Dinamo Afterparty.