Названа дата первой домашней игры «Адмирала» в новом сезоне
Болельщики переживают, что «морякам» будет тяжеловато на старте.
Приморская команда «Адмирал» готовится к старту своего пятого, юбилейного сезона. Первая домашняя игра у подопечных Александра Андриевского состоится в сентябре против команды «Слован» из Братиславы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
На официальной странице «моряков» появилась информация о том, что первая домашняя игра нового сезона пройдёт на льду «Фетисов-Арены» 11 сентября. Полностью календарь игр Континентальная хоккейная лига обнародует в ближайшее время.
«Выездная серия получается затяжной, почти три недели. Тяжеловато ребятам придётся на старте», «Первая серия на выезде! Значит, по логике заключительные игры за
До 4 августа «моряки» будут находиться во Владивостоке. Сейчас команда готовится к старту сезона и уже прошла медосмотр. В конце месяца — 29 и 30 июля — в приморской столице пройдут два матча с Южной Кореей. Далее «Адмирал» сыграет в Астане, где с 6 по 12 августа пройдут игры на Кубок президента.
Примечательно, что предстоящий сезон станет юбилейным не только для приморской команды, но и всей лиги. Десятый по счёту чемпионат Континентальной хоккейной лиги 2017−2018 стартует 21 августа 2017 года и завершится 1 марта 2018 года. В регулярном чемпионате сыграет 27 команд, каждая из которых проведёт по 56 матчей.
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