Названа дата первой домашней игры «Адмирала» в новом сезоне

Приморская команда «Адмирал» готовится к старту своего пятого, юбилейного сезона. Первая домашняя игра у подопечных Александра Андриевского состоится в сентябре против команды «Слован» из Братиславы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На официальной странице «моряков» появилась информация о том, что первая домашняя игра нового сезона пройдёт на льду «Фетисов-Арены» 11 сентября. Полностью календарь игр Континентальная хоккейная лига обнародует в ближайшее время.

«Выездная серия получается затяжной, почти три недели. Тяжеловато ребятам придётся на старте», «Первая серия на выезде! Значит, по логике заключительные игры за плей-офф дома. Это хорошо», — пишут заскучавшие по хоккею болельщики.

До 4 августа «моряки» будут находиться во Владивостоке. Сейчас команда готовится к старту сезона и уже прошла медосмотр. В конце месяца — 29 и 30 июля — в приморской столице пройдут два матча с Южной Кореей. Далее «Адмирал» сыграет в Астане, где с 6 по 12 августа пройдут игры на Кубок президента.