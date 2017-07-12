Вячеслав Быков: Никогда не мог упрекнуть Ковальчука в безволии
Экс-наставник сборной России — об отъезде российских хоккеистов в НХЛ и перспективах национальной команды на Олимпиаде в Пхенчхане.
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В связи с отказом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сделать в календаре следующего сезона перерыв на зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане ряд ведущих игроков из РФ оказался перед выбором между выступлениями в лучшей лиге мира и участием в главном соревновании четырехлетия. Мнением об этой дилемме в эксклюзивном интервью «Известиям» поделился самый успешный российский тренер десятилетия Вячеслав Быков, который также рассказал об опыте работы с оставшимся в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Ильей Ковальчуком и ожиданиях от деятельности своего помощника Игоря Захаркина во главе «Югры».
— Вы не раз подчеркивали, что не являетесь фанатом НХЛ. Но крупный контракт Александра Радулова вас порадовал?
— Я всегда рад за всех наших ребят, добивающихся определенных успехов. Тем более когда речь идет о Саше, от работы с которым и в сборной России, и в «Салавате Юлаеве» у меня до сих пор остаются самые позитивные впечатления. Думаю, своей игрой Радулов заслужил этот контракт. У него
— Вслед за Вадимом Шипачевым отправился за океан еще один ваш бывший подопечный — игрок СКА Евгений Дадонов. Вас не огорчает массовый отъезд наших хоккеистов в НХЛ?
— Ребенок, прежде чем узнает, что
— Но ведь вы отказались. Хотя могли уехать туда примерно в том же возрасте, что сейчас Шипачев…
— Вадим и его поколение росли в других обстоятельствах. Когда НХЛ уже существовала в сознании российских зрителей, все видели их звезд. С детства. А я рос и формировался как игрок в СССР, где не было культа этой лиги. Мы подходили к этому, когда Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Владимир Крутов, Игорь Ларионов и Сергей Макаров поехали за океан, пробили туда дорогу первыми. А меня это не зацепило. Может быть, сдерживали семейные принципы. Для меня семья — первостепенное. Я мог перевезти ее в Северную Америку, но для меня 80 с лишним игр в регулярном чемпионате НХЛ — это почти Советский Союз. У меня двое детей. Я их не видел, когда неделями жил на базе ЦСКА и сборной СССР. А с североамериканским игровым режимом
— Стать легендой в Швейцарии престижнее?
— Для меня было важно открыть их мир, впитать его в себя, но также и передать им наши, советские наработки. При этом я не хочу, чтобы
— Вам будет тяжело смотреть в следующем году Олимпиаду без лучших игроков мира?
— Думаю, что из любых обстоятельств можно извлечь пользу и для себя, и для болельщиков. Принижать уровень хоккеистов, выступающих в КХЛ и европейских национальных чемпионатах, не нужно. Теперь у нас появится возможность увидеть множество новых лиц на турнире такого уровня. Открывать новые имена всегда интересно, особенно, когда принимаешь неочевидные кадровые решения, а они потом приносят позитивные плоды. Я испытал это на себе во времена работы в сборной. Вспоминаю, как Сергей Бобровский сыграл первый матч за национальную команду против Италии. Нас тогда отругали за это в федерации — в частности, Борис Александрович Майоров. Говорили, что молодые должны играть в
— На последнем чемпионате мира до матчей
— При мне — нет. Быть лишним всегда непросто. Очень тяжелая позиция и состояние, которое ощущает игрок, знающий свои амбиции, желание и готовность. Очень непростое решение. Я не сторонник осуждать решение тренерского штаба — у каждого своя этика, философия, причины и аргументы, чтобы так делать. Мы делали
— Сейчас в штабе сборной работает Илья Воробьев, показавший самые успешные результаты последних сезонов в КХЛ — выигрыш Кубка Гагарина в качестве старшего тренера «Металлурга» при Майке Кинэне, повторение триумфа в качестве главного тренера, а в минувшем сезоне — финал Кубка Гагарина. Когда он помогал вашему штабу на ЧМ-2010 в Кельне, чувствовали в нем тренерский потенциал?
— Он был нашим гидом, переводчиком и ответственным за команду. Вообще семья Воробьевых — это история нашего хоккея. Рад, что мне посчастливилось играть под руководством его отца Петра Ильича, когда он работал в штабе сборной России на победном ЧМ-1993. И с Ильей я впоследствии общался не раз. Но нельзя всё смешивать. Тогда, в 2010 году, он только закончил карьеру хоккеиста, был на переходном этапе. Ему было приятно работать с нами, мы тоже были очень довольны нашим сотрудничеством. Возможно, тот опыт стал для него импульсом, чтобы начать тренировать. Мы были всегда открыты для него.
— Илья Ковальчук остался в КХЛ и СКА. Это серьезное усиление для нашей сборной перед Олимпиадой с учетом непростого периода в его карьере?
— Я всегда говорил, что не могу предъявить претензии к Илье по отношению к делу, желанию биться за команду, добиваться успеха. В безволии его никогда не мог упрекнуть. Просто у всех могут быть периоды, когда шайба не идет в ворота, когда происходят серии ошибок. Это нужно перетерпеть. В любом виде спорта, особенно если ты звезда первой величины и на тебя смотрит весь город и вся страна, твои ошибки будут разбираться вдоль и поперек, это спровоцирует лавину критики. Когда я работал в
— В вашей тренерской практике были похожие ситуации?
— Тот же Ковальчук на ЧМ-2008 в Квебеке. Тогда на меня все навалились, требуя посадить его на лавку. Особенно после его дисквалификации, когда Илья бился за своего друга Лешу Морозова, которого ударили исподтишка. Я бы никогда не осудил за это Ковальчука. Поэтому верил в него до конца, давал шанс. И в финале он сказал решающее слово.
— На ваш взгляд, хоккейному сообществу удалось сделать выводы из неудачи на Олимпиаде-2010 в Ванкувере?
— Было бы здорово, появись в публичном доступе стенограмма заседания исполкома ФХР, подводившего итоги выступления сборной в Ванкувере. А также — наш доклад, написанный после Олимпийских игр и чемпионатов мира. Тогда бы было ясно всем, как велась работа. Иначе меня обвинят в голословности. Самым важным тогда было объединение ФХР и КХЛ. А тогда между ними была бойня. Бойня между двумя местечковыми организациями. Ситуация была непростая, а мы были между двух огней. Сейчас уже есть единовластие. В этом смысле с тех времен сделан существенный шаг вперед.
— Как на вашего друга и многолетнего помощника Игоря Захаркина повлиял первый опыт самостоятельной работы в КХЛ во главе «Салавата Юлаева»?
— Мне трудно давать комментарии о его внутренних самоощущениях и самоанализе. Наверняка эти два года в «Салавате» наложили определенный отпечаток на его сознание, привели к определенным выводам. Любая подобная ситуация дает обширный опыт, помогающий совершенствоваться. При этом удивительно, что ряд любителей и экспертов хоккея воспринимают принятое им приглашение из
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