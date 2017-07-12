Уехать, чтобы вернуться

Времена, когда каждое межсезонье клубы КХЛ не просто бросались миллионами долларов, а выхватывали из-за океана игроков с именем, прошли. Список новичков, в прошлом сезоне засветившихся в НХЛ, выглядит как никогда скромно. В обозримом будущем предпосылок для изменения ситуации не предвидится. Положа руку на сердце, в последние два-три года никого, кроме чеха Владимира Соботки и челябинца Валерия Ничушкина, заманить в Россию не удавалось. Все нынешние попытки СКА, ЦСКА и «Ак Барса» вернуть Кузнецова, Орлова и Радулова закончились пшиком, несмотря на многомиллионные посулы. Авторитет и репутация КХЛ несколько просели, с чем спорить сложно. Сейчас остается только мечтать о переходах игроков такого уровня.

Потенциально способен вырасти в звезду КХЛ новичок «Ак Барса» Антон Ландер. Он имеет все данные, чтобы стать фигурой калибра Линуса Умарка. Его козыри — техника и видение поля — лучше подходят под хоккей на европейских площадках. Возможно, будет прогрессировать находящийся еще в молодом возрасте Михаил Григоренко в ЦСКА. У него схожая с Ландером ситуация.

Габаритный вратарь «Куньлуня» Магнус Хелльберг имеет стартовые позиции не хуже, чем Микко Коскинен и Андерс Нильссон. Не исключено, что он сможет повторить их путь. Однако в целом усиление из-за океана не производит серьезного впечатления. Игроки уровня Калинина или Ларсена способны помочь решить какие-то конкретные задачи, усилить бригаду меньшинства или большинства.

Этой весной в противоположном направлении убыли, наверное, лучший российский центральный нападающий последних лет Вадим Шипачев, который должен стать главной звездой новодела «Вегаса», а также его прежний партнер по СКА и сборной России Евгений Дадонов. Сразу после вылета «Авангарда» в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина уже весной отправился в «Сент-Луис» Соботка. Остальные уехавшие игроки, пусть и не имеют такого громкого имени, для своих кахаэловских клубов были далеко не последними людьми.

Однако при всем пессимизме назвать сложившееся положение дел улицей с односторонним движением на данный момент нельзя. Фигур уровня Федорова, Яшина, Зубова, Козловых, которые приезжали на родину доигрывать и одним своим появлением взрывали медийное пространство, сейчас в НХЛ нет. В солидном по хоккейным меркам возрасте находятся разве что защитники Андрей Марков и Федор Тютин, до сих пор находящиеся в статусе свободных агентов. Их появление в составе какого-нибудь из российских клубов-олигархов никого уже не удивит. Заметные игроки из КХЛ не первый год отправляются в Северную Америку в надежде закрепиться в сильнейшей лиге мира. Кому-то, как Тарасенко, Кузнецову, Орлову, Панарину, Василевскому, Зайцеву и Слепышеву, удалось это сделать. У других — Калинина, Медведева, Плотникова, Тихонова, Нестерова — не получилось. В этом плане нынешнее межсезонье ничем не отличается от того, что было раньше. Разве только тем обстоятельством, что в олимпийский год железные кандидаты в сборную России отказались от перспективы поездки в Пхенчхан ради попытки закрепиться в НХЛ.

Есть на общем фоне и приятные исключения. Илья Ковальчук и Владислав Гавриков пока остались дома. Причины у каждого из них оказались разные, но важен сам факт. Были варианты в НХЛ и у новоиспеченного московского армейца Шалунова, и у казанца Ткачева, и у его полного тезки из «Адмирала». Все они решили еще поиграть в России. Рассуждать о повальном бегстве — огромное преувеличение.

Те же россияне, кто вернулся из НХЛ, приехали сюда не доигрывать. У каждого из них есть перед глазами примеры Радулова и Дадонова. Оба после возвращения из Северной Америки провели несколько лет в КХЛ, где вышли на новый уровень, а потом спокойно отправились попытать свое счастье за океан во второй раз. Причем на весьма солидные деньги. Так что продолжение карьеры на родине для тех же Григоренко, Трямкина и Нестерова нельзя считать шагом назад. Это даже если не брать привлекательные для них финансовые условия, что является важным фактором в решении любого игрока. Возможно, к ним присоединится и защитник «Колорадо» Никита Задоров, пока не нашедший компромисса с руководством «Эвеланш» по условиям нового контракта.