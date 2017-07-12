Уехать, чтобы вернуться
В межсезонье КХЛ потеряла несколько звезд первой величины, отправившихся в Северную Америку. Список приехавших из НХЛ — скромен. После переходов и подписаний основной массы свободных агентов в НХЛ, колебавшихся между нашей и заокеанской лигами, «СЭ» анализирует, серьезна ли тенденция оттока российских игроков либо кричать «караул» еще рано.
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Видимо, что-то случилось...
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Времена, когда каждое межсезонье клубы КХЛ не просто бросались миллионами долларов, а выхватывали
Потенциально способен вырасти в звезду КХЛ новичок «Ак Барса» Антон Ландер. Он имеет все данные, чтобы стать фигурой калибра Линуса Умарка. Его козыри — техника и видение поля — лучше подходят под хоккей на европейских площадках. Возможно, будет прогрессировать находящийся еще в молодом возрасте Михаил Григоренко в ЦСКА. У него схожая с Ландером ситуация.
Габаритный вратарь «Куньлуня» Магнус Хелльберг имеет стартовые позиции не хуже, чем Микко Коскинен и Андерс Нильссон. Не исключено, что он сможет повторить их путь. Однако в целом усиление
Этой весной в противоположном направлении убыли, наверное, лучший российский центральный нападающий последних лет Вадим Шипачев, который должен стать главной звездой новодела «Вегаса», а также его прежний партнер по СКА и сборной России Евгений Дадонов. Сразу после вылета «Авангарда» в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина уже весной отправился в «Сент-Луис» Соботка. Остальные уехавшие игроки, пусть и не имеют такого громкого имени, для своих кахаэловских клубов были далеко не последними людьми.
Однако при всем пессимизме назвать сложившееся положение дел улицей с односторонним движением на данный момент нельзя. Фигур уровня Федорова, Яшина, Зубова, Козловых, которые приезжали на родину доигрывать и одним своим появлением взрывали медийное пространство, сейчас в НХЛ нет. В солидном по хоккейным меркам возрасте находятся разве что защитники Андрей Марков и Федор Тютин, до сих пор находящиеся в статусе свободных агентов. Их появление в составе
Есть на общем фоне и приятные исключения. Илья Ковальчук и Владислав Гавриков пока остались дома. Причины у каждого из них оказались разные, но важен сам факт. Были варианты в НХЛ и у новоиспеченного московского армейца Шалунова, и у казанца Ткачева, и у его полного тезки из «Адмирала». Все они решили еще поиграть в России. Рассуждать о повальном бегстве — огромное преувеличение.
Те же россияне, кто вернулся из НХЛ, приехали сюда не доигрывать. У каждого из них есть перед глазами примеры Радулова и Дадонова. Оба после возвращения из Северной Америки провели несколько лет в КХЛ, где вышли на новый уровень, а потом спокойно отправились попытать свое счастье за океан во второй раз. Причем на весьма солидные деньги. Так что продолжение карьеры на родине для тех же Григоренко, Трямкина и Нестерова нельзя считать шагом назад. Это даже если не брать привлекательные для них финансовые условия, что является важным фактором в решении любого игрока. Возможно, к ним присоединится и защитник «Колорадо» Никита Задоров, пока не нашедший компромисса с руководством «Эвеланш» по условиям нового контракта.
Проблема, кажется, кроется в другом аспекте. Если раньше такие хоккеисты распределялись
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