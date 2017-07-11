От Артюхина до Анисина. Пять известных игроков, пока не нашедших работу в КХЛ

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1. Николай Жердев

32-летний форвард Николай Жердев покинул «Торпедо» и пока остается без работы. И это при том, что в юности Николая сравнивали по таланту с самим Александром Овечкиным!

Да и послужной список у Жердева вполне приличный. Как никак он двукратный чемпион мира (2009, 2012). Да и в НХЛ успел поиграть за «Коламбус», «Рейнджерс» и «Филадедьфию».

Был, правда, у нападающего период, когда на нем едва не поставили крест из-за нарушений спортивного режима. Но за последние два сезона в «Торпедо» Николай «залетами» не отмечался. Хотя и обещанных в молодости звезд с неба тоже не хватал — 29 (8+21) очков в прошедшем сезоне.

Сейчас слухи сватают Жердева в московское «Динамо». И это возможный вариант. Николай уже выступал за бело-голубых в сезоне 2014/15. Но тогда складывалось впечатление, что Харийс Витолиньш не слишком ему доверяет. Может, у Владимира Воробьева Жердев найдет более полезную роль в команде?

2. Евгений Артюхин

Самый мощный форвард нашего хоккея (119 кг, 195 см) уже не в первый раз испытывает летом проблемы с трудоустройством. Последний сезон Артюхин провел в «Сибири». И похвастаться статистикой после него не может. 9 (5+4) очков в 54 матчах, при показателе полезности «минус 14» и 115 штрафных минуты.

Вряд ли 34-летний форвард сможет подписать новый договор с клубом, который всерьез претендует на Кубок Гагарина. Скорее, ему могут предложить работу в молодой команде, которой нужен авторитетный дядька-боец.

Может, пойти в «Югру», где Артюхина неплохо знает по сборной главный тренер Игорь Захаркин?

3. Александр Семин

Известный тренер Петр Воробьев однажды сказал про Семина, что это один из самых талантливых нападающих нашего хоккея.

И с этим трудно спорить. Ведь даже в «Магнитке», где Александр оказался на вторых ролях, за спинами знаменитого ударного звена (Мозякин — Коварж — Зарипов), он порой создавал на льду настоящие шедевры.

Но… Вот именно, что порой, изредка. А по статистике 30 (16+14) очков в регулярке. И всего 2 (0+2) в Кубке Гагарина, где «Магнитка» вновь билась до конца.

Впрочем, и это — совсем неплохо. Однако, чтобы найти работу в КХЛ, 33-летнему форварду явно придется пойти на снижение контракта.

4. Игорь Григоренко

Закончив сезон в «Салавате Юлаеве», 34-летний форвард перешел в «Автомобилист», но буквально на днях разорвал с уральским клубом контракт по семейным обстоятельствам.

Пока не совсем понятно, что это за обстоятельства и намерен ли Григоренко в принципе продолжать карьеру. Прошлый сезон в Уфе сложился для него неудачно. Он много матчей пропустил из-за травмы и выйти на привычный для себя уровень игры так и не смог.

10 (6+4) очков в 37 поединках, включая плей-офф.

5. Михаил Анисин

Ну и напоследок хочется напомнить про лучшего снайпера Кубка Гагарина-2012 Михаила Анисина. В перечисленной пятерке Михаил — самый молодой, ему всего 29 лет. Для хоккеиста — это самый расцвет карьеры, когда сил еще полно, а опыт уже солидный.

Прошлый сезон Анисин начал в «Кузне», которую покинул со скандалом из-за размолвки с главным тренером. А закончил его в «Сарыарке» (ВХЛ), где неожиданно блеснул результативностью — 15 (8+7) очков в 19 матчах.

Однако, скажем прямо, игра в 2012 году за московское «Динамо» тки осталась самым ярким пиком в карьере форварда. Может, именно туда ему и стоит вернуться, чтобы вырваться, наконец, из порочного круга и вернуть себе доброе имя голеодора?