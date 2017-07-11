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11 июля 2017, 21:15 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сочи» и «Куньлунь» подали заявки на участие своих команд в МХЛ

МОСКВА, 11 июл — Р-Спорт. «Сочи» и китайский «Куньлунь» подали заявки на участие своих команд в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ) сезона-2017/18, сообщается на официальном сайте турнира.

Молодежная команда «Куньлуня» — «Куньлунь Ред Стар Юниор» планирует базироваться в Пекине. В заявке на первый предсезонный сбор, помимо собственных воспитанников, значится три российских игрока — Владимир Забабурин и Владислав Цуриков из «Амурских Тигров» и Артем Кокшаров из «Локо». Также в заявке финские хоккеисты Ессе Ахонен («Пеликанс») и Марк Виитанен (ТПС).

«Сочи» выступил с намерением создать молодежную команду «Капитан», которая будет базироваться в Ступино (Московская область). Одноименная команда из этого города выступала в МХЛ на протяжении четырех лет.

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